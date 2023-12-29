Внаслідок удару РФ по Львову є загиблий і поранені, — ОВА

Мешканці Львова на місці влучання. Фото: скриншот

У Львові житловий квартал постраждав внаслідок вибухової хвилі. Є руйнування і постраждалі, також одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Львів. Перебуваю у житловому кварталі, який постраждав від вибухової хвилі. Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", — повідомив Козицький.

Козицький також повідомив, що постраждав житловий будинок на вулиці Хоткевича.

"Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", — додав очільник ОВА.

Кількість постраждалих зросла

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого осбтрілу Львова зросла до восьми.

Кількість постраждалих зросла. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БпЛА.