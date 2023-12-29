Внаслідок удару РФ по Львову є загиблий і поранені, — ОВА
У Львові житловий квартал постраждав внаслідок вибухової хвилі. Є руйнування і постраждалі, також одна людина загинула.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
У Львові постраждав житловий комплекс
"Львів. Перебуваю у житловому кварталі, який постраждав від вибухової хвилі. Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", — повідомив Козицький.
Козицький також повідомив, що постраждав житловий будинок на вулиці Хоткевича.
"Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", — додав очільник ОВА.
Кількість постраждалих зросла
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого осбтрілу Львова зросла до восьми.
Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БпЛА.
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