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Внаслідок удару РФ по Львову є загиблий і поранені, — ОВА

29 грудня 2023 09:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Внаслідок удару РФ по Львову є загиблий і поранені, — ОВА
Мешканці Львова на місці влучання. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові житловий квартал постраждав внаслідок вибухової хвилі. Є руйнування і постраждалі, також одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Львів. Перебуваю у житловому кварталі, який постраждав від вибухової хвилі. Є руйнування. Є постраждалі. Жертв станом на цю годину нема", — повідомив Козицький.

Козицький також повідомив, що постраждав житловий будинок на вулиці Хоткевича.

"Через ракетний удар одна людина загинула, троє поранених. Інформація доповнюється", — додав очільник ОВА.

Кількість постраждалих зросла

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого осбтрілу Львова зросла до восьми.

львов
Кількість постраждалих зросла. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що за попередньою інформацією Львівську область атакували більше десяти шахедів. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БпЛА. 

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