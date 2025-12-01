Видео
Видео

Во Львове будут выключать свет — графики отключений на завтра

Дата публикации 1 декабря 2025 23:55
Отключение света во Львове 2 декабря - когда не будет света
Отключение электроэнергии в Украине. Фото: УНИАН

Графики отключения света будут действовать во Львове во вторник, 2 декабря. Электроэнергию будут выключать всем очередям.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.

Отключение света во Львове 2 декабря

Завтра будут действовать такие очереди отключения света:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
Во Львове будут выключать свет — графики отключений на завтра - фото 1
Отключение света во Львове 2 декабря. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.

Также мы писали, что из-за вражеской атаки в Сумах проблемы со светом и водой.

Львов сфера энергетики отключения света свет графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
