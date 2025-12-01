Отключение света во Львове 2 декабря - когда не будет света

Во Львове будут выключать свет — графики отключений на завтра
Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 23:55
Отключение электроэнергии в Украине. Фото: УНИАН
Графики отключения света будут действовать во Львове во вторник, 2 декабря. Электроэнергию будут выключать всем очередям.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Отключение света во Львове 2 декабря
Завтра будут действовать такие очереди отключения света:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Напомним, мы сообщали, что из-за непогоды есть обесточивание в нескольких областях Украины.
Также мы писали, что из-за вражеской атаки в Сумах проблемы со светом и водой.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама