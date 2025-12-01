Відключення світла у Львові 2 грудня - коли не буде світла

Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: УНІАН

Графіки відключення світла діятимуть у Львові у вівторок, 2 грудня. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Відключення світла у Львові 2 грудня

Завтра діятимуть такі черги відключення світла:

1.1;

1.2;

2.1;

2.2;

3.1;

3.2;

4.1;

4.2;

5.1;

5.2;

6.1;

6.2.

Відключення світла у Львові 2 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.

Також ми писали, що через ворожу атаку у Сумах проблеми зі світлом та водою.