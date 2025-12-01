Відключення світла у Львові 2 грудня - коли не буде світла

У Львові вимикатимуть світло — графіки відключень на завтра
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:55
Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: УНІАН
Графіки відключення світла діятимуть у Львові у вівторок, 2 грудня. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.
Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.
Відключення світла у Львові 2 грудня
Завтра діятимуть такі черги відключення світла:
- 1.1;
- 1.2;
- 2.1;
- 2.2;
- 3.1;
- 3.2;
- 4.1;
- 4.2;
- 5.1;
- 5.2;
- 6.1;
- 6.2.
Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.
Також ми писали, що через ворожу атаку у Сумах проблеми зі світлом та водою.
