Головна Львів У Львові вимикатимуть світло — графіки відключень на завтра

У Львові вимикатимуть світло — графіки відключень на завтра

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 23:55
Відключення світла у Львові 2 грудня - коли не буде світла
Вимкнення електроенергії в Україні. Фото: УНІАН

Графіки відключення світла діятимуть у Львові у вівторок, 2 грудня. Електроенергію вимикатимуть всім чергам.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram.

Читайте також:

Відключення світла у Львові 2 грудня

Завтра діятимуть такі черги відключення світла:

  • 1.1;
  • 1.2;
  • 2.1;
  • 2.2;
  • 3.1;
  • 3.2;
  • 4.1;
  • 4.2;
  • 5.1;
  • 5.2;
  • 6.1;
  • 6.2.
У Львові вимикатимуть світло — графіки відключень на завтра - фото 1
Відключення світла у Львові 2 грудня. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, ми повідомляли, що через негоду є знеструмлення в декількох областях України.

Також ми писали, що через ворожу атаку у Сумах проблеми зі світлом та водою.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
