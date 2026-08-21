Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове две машины сбили мужчину с восьмилетней дочерью

Во Львове две машины сбили мужчину с восьмилетней дочерью

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2026 06:34
Во Львове в ДТП пострадали мужчина и восьмилетняя девочка
Место ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Вечером в четверг, 20 августа, во Львове произошло ДТП, в результате которого пострадали отец и его малолетняя дочь. Авария произошла на перекрестке улиц Выговского и Кульчицкой. Пешеходов сбили два автомобиля. Оба пострадавших получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о ДТП

По данным правоохранителей, около 19:53 два автомобиля BMW, за рулем которых находились львовяне в возрасте 21 и 22 лет, наехали на 35-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочь. Пострадавших доставили в медицинское учреждение — врачи уточняют их диагнозы.

Місце ДТП
Место аварии. Фото: Полиция Львовской области

На месте аварии работали следователи и патрульные. Правовую квалификацию ДТП определят, когда установят все обстоятельства происшествия.

Автівки, які збили чоловіка з восьмирічною донькою
Автомобили, которые наехали на мужчину и его восьмилетнюю дочь. Фото: Полиция Львовской области

Ранее Новини.LIVE сообщал, что певица Оля Полякова попала в ДТП. Авария произошла в ночь на 20 августа, когда артистка ехала в Одессу, где у нее должен был состояться концерт. Пострадала дочь Поляковой Маша: девушка сломала нос.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию писал, что в Ровенской области пьяный 16-летний подросток сбил беременную женщину. Потерпевшая скончалась в больнице. Спасти ее младенца тоже не удалось.

ДТП авария Львов ребенок пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации