Во Львове в ДТП пострадали мужчина и восьмилетняя девочка

Место ДТП. Фото: Полиция Львовской области

Вечером в четверг, 20 августа, во Львове произошло ДТП, в результате которого пострадали отец и его малолетняя дочь. Авария произошла на перекрестке улиц Выговского и Кульчицкой. Пешеходов сбили два автомобиля. Оба пострадавших получили травмы и в настоящее время находятся в больнице.

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает Новини.LIVE.

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Что известно о ДТП

По данным правоохранителей, около 19:53 два автомобиля BMW, за рулем которых находились львовяне в возрасте 21 и 22 лет, наехали на 35-летнего мужчину и его восьмилетнюю дочь. Пострадавших доставили в медицинское учреждение — врачи уточняют их диагнозы.

Место аварии. Фото: Полиция Львовской области

На месте аварии работали следователи и патрульные. Правовую квалификацию ДТП определят, когда установят все обстоятельства происшествия.

Автомобили, которые наехали на мужчину и его восьмилетнюю дочь. Фото: Полиция Львовской области

Ранее Новини.LIVE сообщал, что певица Оля Полякова попала в ДТП. Авария произошла в ночь на 20 августа, когда артистка ехала в Одессу, где у нее должен был состояться концерт. Пострадала дочь Поляковой Маша: девушка сломала нос.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Нацполицию писал, что в Ровенской области пьяный 16-летний подросток сбил беременную женщину. Потерпевшая скончалась в больнице. Спасти ее младенца тоже не удалось.