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Головна Львів У Львові дві автівки збили чоловіка з восьмирічною донькою

У Львові дві автівки збили чоловіка з восьмирічною донькою

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2026 06:34
У Львові у ДТП постраждали чоловік і восьмирічна дівчинка
Місце ДТП. Фото: Поліція Львівської області

Увечері в четвер, 20 серпня, у Львові сталася ДТП, унаслідок якої травмувалися батько та малолітня донька. Аварія сталася на перехресті вулиць Виговського та Кульчицької. Пішоходів збили два автомобілі. Обидва потерпілих зазнали травм і наразі перебувають у лікарні.

Про це повідомила поліція Львівської області, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про ДТП

За даними правоохоронців, близько 19:53 дві автівки BMW, якими керували львів'яни віком 21 і 22 років, наїхали на 35-річного чоловіка та його восьмирічну доньку. Постраждалих доставили до медзакладу — лікарі уточнюють їхні діагнози.

Місце ДТП
Місце аварії. Фото: Поліція Львівської області

На місці аварії працювали слідчі та патрульні. Правову кваліфікацію ДТП визначать, коли встановлять усі обставини події.

Автівки, які збили чоловіка з восьмирічною донькою
Автомобілі, які наїхали на чоловіка та його восьмирічну доньку. Фото: Поліція Львівської області

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що співачка Оля Полякова потрапила у ДТП. Аварія сталася в ніч проти 20 серпня, коли артистка їхала до Одеси, де в неї мав відбутися концерт. Постраждала донька Полякової Маша: дівчина зламала ніс.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію писав, що на Рівненщині п'яний 16-річний підліток збив вагітну жінку. Потерпіла померла в лікарні. Врятувати її немовля теж не вдалося.

ДТП аварія Львів дитина постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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