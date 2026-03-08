Видео
На акции за права женщин во львовян бросили похоронный венок

На акции за права женщин во львовян бросили похоронный венок

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 15:52
Акция за права женщин во Львове 8 марта — неизвестные бросили похоронный венок в толпу
Участницы акции. Фото иллюстративное: dyvys.info

В центре Львова в воскресенье, 8 марта, прошла акция за права женщин. На участников неизвестные мужчины бросили похоронный венок.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на видео, которое появилось в сети.

Читайте также:

Акция за права женщин во Львове

Во Львове состоялась мирная акция. Участники выступили за права женщин и раскритиковали новый Гражданский кодекс Украины. Активисты отметили, что он "сужает права женщин и принципы равенства".

Мероприятие состоялось возле Оперного театра во Львове. На месте было много полиции. Правоохранители усилили меры безопасности. Несмотря на это неизвестным мужчинам удалось пронести похоронный венок и бросить его в женщин.

Акция в Киеве

В Киеве в воскресенье, 8 марта, состоялся Марш женщин. Участники также требовали, чтобы ВР не рассматривала изменения в Гражданский кодекс. По мнению активистов, они нарушают права женщин.

Кроме того, активисты требовали улучшения условий службы женщин в армии. Они призвали отказаться от стереотипов и внедрять новые нормы, которые являются основой во всем мире.

Поздравление с Международным днем женщин

Украинский лидер Владимир Зеленский 8 марта поздравил женщин с праздником. Он отметил, что роль украинок особенно важна во время полномасштабной войны.

Также к украинским женщинам обратился глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Он подчеркнул сильный характер, выдержку и смелость украинок.

Львов акция активисты 8 марта Международный женский день
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
