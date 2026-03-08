Акция за права женщин во Львове 8 марта — неизвестные бросили похоронный венок в толпу

На акции за права женщин во львовян бросили похоронный венок
В центре Львова в воскресенье, 8 марта, прошла акция за права женщин. На участников неизвестные мужчины бросили похоронный венок.
Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на видео, которое появилось в сети.
Акция за права женщин во Львове
Во Львове состоялась мирная акция. Участники выступили за права женщин и раскритиковали новый Гражданский кодекс Украины. Активисты отметили, что он "сужает права женщин и принципы равенства".
Мероприятие состоялось возле Оперного театра во Львове. На месте было много полиции. Правоохранители усилили меры безопасности. Несмотря на это неизвестным мужчинам удалось пронести похоронный венок и бросить его в женщин.
Акция в Киеве
В Киеве в воскресенье, 8 марта, состоялся Марш женщин. Участники также требовали, чтобы ВР не рассматривала изменения в Гражданский кодекс. По мнению активистов, они нарушают права женщин.
Кроме того, активисты требовали улучшения условий службы женщин в армии. Они призвали отказаться от стереотипов и внедрять новые нормы, которые являются основой во всем мире.
Поздравление с Международным днем женщин
Украинский лидер Владимир Зеленский 8 марта поздравил женщин с праздником. Он отметил, что роль украинок особенно важна во время полномасштабной войны.
Также к украинским женщинам обратился глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Он подчеркнул сильный характер, выдержку и смелость украинок.
