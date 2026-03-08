Акція за права жінок у Львові 8 березня — у натовп кинули похоронний вінок

Учасниці акції. Фото ілюстративне: dyvys.info

У Львові в неділю, 8 березня, відбулася акція за права жінок. Під час заходу невідомі принесли і кинули в натовп похоронний вінок.

Акція за права жінок у Львові

У Львові відбулася мирна акція. Учасники виступили за права жінок та розкритикували новий Цивільний кодекс України. Активісти зауважили, що він "звужує права жінок і принципи рівності".

Захід відбувся біля Оперного театру у Львові. На місці було багато поліції. Правоохоронці посилили заходи безпеки. Попри це невідомим чоловікам вдалося пронести похоронний вінок та кинути його в жінок.

Акція у Києві

У Києві в неділю, 8 березня, відбувся Марш жінок. Учасники також вимагали, аби ВР не розглядала зміни до Цивільного кодексу. На думку активістів, вони порушують права жінок.

Крім того, активісти вимагали покращення умов служби жінок в армії. Вони закликали відмовитися від стереотипів та впроваджувати нові норми, які є основою у всьому світі.

Привітання з Міжнародним днем жінок

Український лідер Володимир Зеленський 8 березня привітав жінок зі святом. Він зауважив, що роль українок особливо важлива під час повномасштабної війни.

Також до українських жінок звернувся очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Він підкреслив сильний характер, витримку та сміливість українок.