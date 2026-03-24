Во Львове на АЗС обновили ценники на топливо: какая стоимость в области

Цены на топливо на АЗС во Львове на 24 марта, снова изменились и продолжают расти. Больше всего в цене добавляет дизельное топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива на АЗС во Львове 24 марта

Во Львове 24 марта на АЗС Ukrnafta на табло были указаны следующие цены на топливо: бензин А-92 - 65,99 грн за литр, бензин А-95 - 68,99 грн, бензин 95 Energy — 71,99 грн, дизельное топливо - 80,99 грн.

Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA во Львове 24 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сколько стоит топливо на АЗС в среднем во Львовской области

Средний показатель по последним данным он Минфина, для бензина А-95 премиум в области на 23 марта составил 75,64 грн за литр.

Цены на АЗС во Львовской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

Средняя цена обычного А-95 по области была на уровне 72,19 грн, а на заправке во Львове — 68,99 грн. Для дизельного топлива разница также заметна: 84,63 грн в среднем по области против 80,99 грн на табло этой АЗС. Только бензин А-92 совпал со средним региональным показателем — 65,99 грн за литр.

