Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове на АЗС обновили ценники на топливо: какая стоимость

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 09:59
Во Львове на АЗС обновили ценники на топливо: какая стоимость в области
Цены на АЗС UKRNAFTA во Львове 24 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Цены на топливо на АЗС во Львове на 24 марта, снова изменились и продолжают расти. Больше всего в цене добавляет дизельное топливо.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Стоимость топлива на АЗС во Львове 24 марта

Во Львове 24 марта на АЗС Ukrnafta на табло были указаны следующие цены на топливо: бензин А-92 - 65,99 грн за литр, бензин А-95 - 68,99 грн, бензин 95 Energy — 71,99 грн, дизельное топливо - 80,99 грн.

Ціни на АЗС у Львові
Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA во Львове 24 марта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Сколько стоит топливо на АЗС в среднем во Львовской области

Средний показатель по последним данным он Минфина, для бензина А-95 премиум в области на 23 марта составил 75,64 грн за литр.

Цены на АЗС во Львовской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

Средняя цена обычного А-95 по области была на уровне 72,19 грн, а на заправке во Львове — 68,99 грн. Для дизельного топлива разница также заметна: 84,63 грн в среднем по области против 80,99 грн на табло этой АЗС. Только бензин А-92 совпал со средним региональным показателем — 65,99 грн за литр.

Недавно во Львове под атакой дронов оказалось здание СБУ. Впоследствии, во Львовской областной военной администрации уточнили, что это были обломки дрона, который сбили силы ПВО.

цены на топливо Львов АЗС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации