Во Львове на АЗС обновили ценники на топливо: какая стоимость в области

Во Львове на АЗС обновили ценники на топливо: какая стоимость
Цены на топливо на АЗС во Львове на 24 марта, снова изменились и продолжают расти. Больше всего в цене добавляет дизельное топливо.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Стоимость топлива на АЗС во Львове 24 марта
Во Львове 24 марта на АЗС Ukrnafta на табло были указаны следующие цены на топливо: бензин А-92 - 65,99 грн за литр, бензин А-95 - 68,99 грн, бензин 95 Energy — 71,99 грн, дизельное топливо - 80,99 грн.
Сколько стоит топливо на АЗС в среднем во Львовской области
Средний показатель по последним данным он Минфина, для бензина А-95 премиум в области на 23 марта составил 75,64 грн за литр.
Средняя цена обычного А-95 по области была на уровне 72,19 грн, а на заправке во Львове — 68,99 грн. Для дизельного топлива разница также заметна: 84,63 грн в среднем по области против 80,99 грн на табло этой АЗС. Только бензин А-92 совпал со средним региональным показателем — 65,99 грн за литр.
Недавно во Львове под атакой дронов оказалось здание СБУ. Впоследствии, во Львовской областной военной администрации уточнили, что это были обломки дрона, который сбили силы ПВО.
