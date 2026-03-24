У Львові на АЗС оновили цінники на пальне: яка вартість у області

Ціни на АЗС UKRNAFTA у Львові 24 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ціни на пальне на АЗС у Львові на 24 березня, знову змінилися і продовжують зростати. Найбільше у ціні додає дизельне паливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість пального на АЗС у Львові 24 березня

У Львові 24 березня на АЗС Ukrnafta на табло були вказані такі ціни на пальне: бензин А-92 — 65,99 грн за літр, бензин А-95 — 68,99 грн, бензин 95 Energy — 71,99 грн, дизельне пальне — 80,99 грн.

Вартість палива на АЗС UKRNAFTA у Львові 24 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Скільки коштує пальне на АЗС в середньому у Львівській області

Середній показник за останніми даними він Мінфіну, для бензину А-95 преміум в області на 23 березня становив 75,64 грн за літр.

Ціни на АЗС у Львівській області станом на 23 березня. Фото: скриншот Мінфін

Середня ціна звичайного А-95 по області була на рівні 72,19 грн, а на заправці у Львові — 68,99 грн. Для дизельного пального різниця також помітна: 84,63 грн у середньому по області проти 80,99 грн на табло цієї АЗС. Лише бензин А-92 збігся із середнім регіональним показником — 65,99 грн за літр.

