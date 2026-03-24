Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів У Львові на АЗС оновили цінники на пальне: яка вартість у області

У Львові на АЗС оновили цінники на пальне: яка вартість у області

Ua ru
Дата публікації: 24 березня 2026 09:59
Ціни на АЗС UKRNAFTA у Львові 24 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ціни на пальне на АЗС у Львові на 24 березня, знову змінилися і продовжують зростати. Найбільше у ціні додає дизельне паливо.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Вартість пального на АЗС у Львові 24 березня

У Львові 24 березня на АЗС Ukrnafta на табло були вказані такі ціни на пальне: бензин А-92 — 65,99 грн за літр, бензин А-95 — 68,99 грн, бензин 95 Energy — 71,99 грн, дизельне пальне — 80,99 грн. 

Ціни на АЗС у Львові
Вартість палива на АЗС UKRNAFTA у Львові 24 березня. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Скільки коштує пальне на АЗС в середньому у Львівській області

Середній показник за останніми даними він Мінфіну, для бензину А-95 преміум в області на 23 березня становив 75,64 грн за літр.

Ціни на АЗС у Львівській області станом на 23 березня. Фото: скриншот Мінфін

Середня ціна звичайного А-95 по області була на рівні 72,19 грн, а на заправці у Львові — 68,99 грн. Для дизельного пального різниця також помітна: 84,63 грн у середньому по області проти 80,99 грн на табло цієї АЗС. Лише бензин А-92 збігся із середнім регіональним показником — 65,99 грн за літр.

Нещодавно у Львові під атакою дронів опинилася будівля СБУ. Згодом, у Львівській обласній військовій адміністрації уточнили, що це були уламки дрона, який збили сили ППО.

ціни на паливо Львів АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації