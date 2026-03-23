Головна Львів У Львові за вихідні дизпаливо подорожчало на 3 гривні: ціни на АЗС

Дата публікації: 23 березня 2026 14:54
АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE

У Львові 23 березня пальне знову подорожчало, але темпи зростання різняться залежно від мережі та виду пального. Найпомітніше станом на понеділок, 23 березня, суттєво додали в ціні дизель і преміальні позиції. Середня вартість дизпалива в області піднялася одразу на 2,67 грн.

Новини.LIVE розповість, скільки коштуватиме заправити повний бак на АЗС у Львові. 

Читайте також:

Ціни на пальне у Львові 23 березня

У Львові станом на 23 березня різко змінилися ціни на паливному ринку. На фото, зроблених у Львові 23 березня, видно, що на "Укрнафті" А-92 продають по 65,99 грн, звичайний А-95 — по 68,99 грн, 95 energy — по 71,99 грн, а дизель — по 80,99 грн за літр.

Ціни на пальне у Львові 23 березня
Стела з цінами на АЗС Укрнафта у Львові. Фото: Новини.LIVE

Якщо порівнювати з розцінками на паливо у Львові в п'ятницю, 20 березня, то А-92 і звичайний А-95 не змінилися, зате 95 energy подорожчав на 3 грн, а дизель також додав 3 грн.

На ОККО 23 березня PULLS 100 коштує 84,99 грн, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Євро — 74,99 грн, PULLS ДП — 89,99 грн, ДП Євро — 86,99 грн, газ — 46,99 грн, AdBlue — 47,99 грн.

Вартість палива у Львові 23 березня
Ціни на паливо у Львові на АЗС "ОККО". Фото: Новини.LIVE

Вартість палива у Львівській області 23 березня

Якщо брати середні ціни по Львівській області, то, за даними Мінфіну, на 23 березня 2026 року найвідчутніше подорожчало дизельне паливо. Його середня ціна піднялася до 84,63 грн за літр, що на 2,67 грн більше, ніж раніше. Це найбільше зростання серед усіх видів пального.

Ціни на пальне у Львівській області
Статистика змін цін на пальне у Львівській області станом на 23 березня. Фото: скриншот Мінфін

Бензин А-95 преміум також додав у ціні. Середня вартість цього виду пального у регіоні становить 75,64 грн за літр. За останні два дні А-95 подорожчав га 0,67 грн, або 0,889%. Автомобільний газ теж подорожчав. Середня ціна становить 45,67 грн за літр, тобто за останні дві доби він подорожчав на 50 копійок в середньому. 

Скільки коштує паливо в Львівській області
Ціни на АЗС у Львівській області на популярних АЗС станом на 23 березня. Фото: скриншот Мінфін

А от звичайний бензин А-95 зріс менш помітно. Станом на 23 березня його середня ціна на Львівщині зафіксована на рівні 72,19 грн за літр.

Досі без змін в ціні залишився бензин А-92. Його середня вартість становить 65,99 грн за літр.

Зазначимо, що водії попри зростання цін на паливо у Львові поки не планують відмовлятися від користування автівками

Також стало відомо про скерування справи до суду у Львові про побиття працівником ТЦК та СП чоловіка.

ціни на паливо Львів Львівська область АЗС
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
Реклама

