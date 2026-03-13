Львівські водії розповіли, як реагують на нові ціни на АЗС

АЗС у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові подорожчання пального викликає невдоволення серед водіїв, однак відмовлятися від автівок вони не збираються. Мешканці міста кажуть, що витрати зростають, але поїздки все одно залишаються частиною щоденного життя і для побутових справ, і для роботи.

Скільки коштує пальне у Львові в п'ятницю, 13 березня, дізналася журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Ціни на паливо у Львові 13 березня

На автозаправках міста дизельне пальне нині продають у межах 71,99-80,99 грн за літр. Ціна на бензин А-95 коливається від 68,99 до 73,99 грн за літр, а автомобільний газ коштує 44,99 грн за літр.

Ціни на АЗС "Укрнафта" у Львові 13 березня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне на АЗС "ОККО" 13 березня у Львові. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує пальне у Львівській області 13 березня

Середні ціни на пальне в Львівській області станом на 13 березня 2026 року показують, що бензин А-95 преміум тримається на рівні 72,81 грн за літр, звичайний А-95 — 69,30 грн, бензин А-92 — 65,99 грн.

Динаміка росту цін на паливо у Львівській області станом на 13 березня. Фото: скриншот Мінфін

Дизельне пальне в середньому коштує 75,80 грн за літр і подорожчало на 0,61 грн, або 0,813%. Автомобільний газ зріс в ціні на 0,63 грн, або 1,474%, і в середньому становить 43,03 грн за літр.

Ціни на популярних АЗС у Львівській області 13 березня. Фото: Мінфін скриншот

Як львів'яни реагують на підвищення цін на паливо

Мешканці Львова визнають, що подорожчання відчувається, але повністю змінювати свої звички вони поки не готові. Так жінка розповіла, що використовує машину переважно для щоденних поїздок містом.

"Користуюся лише в межах міста в основному, тобто відвезти дитину десь в садок. Одним словом, в межах міста по справах. Так склалось, що маю можливість не дуже за тим слідкувати. Але очевидно, що якщо ціни зростають, то і витрати зростають. Треба на чомусь іншому компенсувати", — розповіла жінка.

Частина водіїв кажуть, що ще не встигли звикнути до нових розцінок.

"Давно не їздила. Я тільки два дні сіла за кермо, і ці нові ціни на паливо для мене нові. Я ще не адаптувалася, ще не знаю, наскільки воно впливає. Відчуваються, але ціни вже давно зросли. Вони постійно зростають", — розповіла одна з мешканок міста.

Разом із тим львів'яни кажуть, що ріст цін не змусить їх відмовитися від користування автомобілем. Один із коментаторів прямо заявив: "Це про комфорт. Нікуди ще не буде ціна, тому що зарплата не дозволить нам в таку ціну вкладатися".

Особливо гостро тему вартості пального сприймають ті, для кого воно пов'язане не лише з побутом, а й із сезонною роботою. Один із жителів звернув увагу на майбутні польові роботи.

"А зараз будуть посівні, я навіть не знаю, як буде це паливо обробляти. Якщо я, наприклад, маю 2 гектари посіяного, як я того комбайна заправлю?" — сказав він.

Також ціни на паливо станом на п'ятницю, 13 березня, зросли й у Києві. На тлі різкого підйому цін, в столиці вирішили підняти ціну за проїзд на окремих маршрутах.

Тим часом у Верховній Раді запропонували вжити заходів для стабілізації цін на паливо та зареєстрували відповідний законопроєкт.