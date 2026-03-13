Львовские водители рассказали, как реагируют на новые цены на АЗС

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

На львовских АЗС цены на дизельное топливо, бензин и автогаз остаются на высоком уровне, а некоторые виды топлива за сутки еще подорожали. Несмотря на это, водители во Львове признают, что даже значительное подорожание не заставит их полностью отказаться от автомобиля, ведь "ездить нужно".

Сколько стоит топливо во Львове в пятницу, 13 марта, узнала журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Цены на топливо во Львове 13 марта

На автозаправках города дизельное топливо сейчас продают в пределах 71,99-80,99 грн за литр. Цена на бензин А-95 колеблется от 68,99 до 73,99 грн за литр, а автомобильный газ стоит 44,99 грн за литр.

Цены на АЗС "Укрнафта" во Львове 13 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо на АЗС "ОККО" 13 марта во Львове. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит топливо во Львовской области 13 марта

Средние цены на топливо во Львовской области по состоянию на 13 марта 2026 года показывают, что бензин А-95 премиум держится на уровне 72,81 грн за литр, обычный А-95 — 69,30 грн, бензин А-92 — 65,99 грн.

Динамика роста цен на топливо во Львовской области по состоянию на 13 марта. Фото: скриншот Минфин

Дизельное топливо в среднем стоит 75,80 грн за литр и подорожало на 0,61 грн, или 0,813%. Автомобильный газ вырос в цене на 0,63 грн, или 1,474%, и в среднем составляет 43,03 грн за литр.

Цены на популярных АЗС во Львовской области 13 марта. Фото: Минфин скриншот

Как львовяне реагируют на повышение цен на топливо

Жители Львова признают, что подорожание ощущается, но полностью менять свои привычки они пока не готовы. Так женщина рассказала, что использует машину преимущественно для ежедневных поездок по городу.

"Пользуюсь только в пределах города в основном, то есть отвезти ребенка где-то в садик. Одним словом, в пределах города по делам. Так сложилось, что имею возможность не очень за тем следить. Но очевидно, что если цены растут, то и расходы растут. Надо на чем-то другом компенсировать", — рассказала женщина.

Часть водителей говорят, что еще не успели привыкнуть к новым расценкам.

"Давно не ездила. Я только два дня села за руль, и эти новые цены на топливо для меня новые. Я еще не адаптировалась, еще не знаю, насколько оно влияет. Ощущаются, но цены уже давно выросли. Они постоянно растут", — рассказала одна из жительниц города.

Вместе с тем львовяне говорят, что рост цен не заставит их отказаться от пользования автомобилем. Один из комментаторов прямо заявил: "Это о комфорте. Никуда еще не будет цена, потому что зарплата не позволит нам в такую цену вкладываться".

Особенно остро тему стоимости горючего воспринимают те, для кого оно связано не только с бытом, но и с сезонной работой. Один из жителей обратил внимание на предстоящие полевые работы.

"А сейчас будут посевные, я даже не знаю, как будет это топливо обрабатывать. Если я, например, имею 2 гектара посеянного, как я того комбайна заправлю? " — сказал он.

Также цены на топливо по состоянию на пятницу, 13 марта, выросли и в Киеве. На фоне резкого подъема цен, в столице решили поднять цену за проезд на отдельных маршрутах.

Тем временем в Верховной Раде предложили принять меры для стабилизации цен на топливо и зарегистрировали соответствующий законопроект.