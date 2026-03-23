Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Во Львове за выходные дизтопливо подорожало на 3 гривны: цены на АЗС

Во Львове за выходные дизтопливо подорожало на 3 гривны: цены на АЗС

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 14:54
Во Львове за выходные дизтопливо подорожало на 3 гривны: цены на АЗС
АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 23 марта топливо снова подорожало, но темпы роста различаются в зависимости от сети и вида топлива. Заметнее всего по состоянию на понедельник, 23 марта, существенно прибавили в цене дизель и премиальные позиции. Средняя стоимость дизтоплива в области поднялась сразу на 2,67 грн.

Новини.LIVE расскажет, сколько будет стоить заправить полный бак на АЗС во Львове.

Цены на топливо во Львове 23 марта

Во Львове по состоянию на 23 марта резко изменились цены на топливном рынке. На фото, сделанных во Львове 23 марта, видно, что на "Укрнафте" А-92 продают по 65,99 грн, обычный А-95 — по 68,99 грн, 95 energy — по 71,99 грн, а дизель — по 80,99 грн за литр.

Ціни на пальне у Львові 23 березня
Стела с ценами на АЗС Укрнафта во Львове. Фото: Новости.LIVE

Если сравнивать с расценками на топливо во Львове в пятницу, 20 марта, то А-92 и обычный А-95 не изменились, зато 95 energy подорожал на 3 грн, а дизель также прибавил 3 грн.

На ОККО 23 марта PULLS 100 стоит 84,99 грн, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн, PULLS ДТ — 89,99 грн, ДТ Евро — 86,99 грн, газ — 46,99 грн, AdBlue — 47,99 грн.

Вартість палива у Львові 23 березня
Цены на топливо во Львове на АЗС "ОККО". Фото: Новости.LIVE

Стоимость топлива во Львовской области 23 марта

Если брать средние цены по Львовской области, то, по данным Минфина, на 23 марта 2026 года наиболее ощутимо подорожало дизельное топливо. Его средняя цена поднялась до 84,63 грн за литр, что на 2,67 грн больше, чем раньше. Это самый большой рост среди всех видов топлива.

Ціни на пальне у Львівській області
Статистика изменений цен на топливо во Львовской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

Бензин А-95 премиум также прибавил в цене. Средняя стоимость этого вида топлива в регионе составляет 75,64 грн за литр. За последние два дня А-95 подорожал га 0,67 грн, или 0,889%. Автомобильный газ тоже подорожал. Средняя цена составляет 45,67 грн за литр, то есть за последние двое суток он подорожал на 50 копеек в среднем.

Скільки коштує паливо в Львівській області
Цены на АЗС во Львовской области на популярных АЗС по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

А вот обычный бензин А-95 вырос менее заметно. По состоянию на 23 марта его средняя цена на Львовщине зафиксирована на уровне 72,19 грн за литр.

До сих пор без изменений в цене остался бензин А-92. Его средняя стоимость составляет 65,99 грн за литр.

Отметим, что водители несмотря на рост цен на топливо во Львове пока не планируют отказываться от пользования автомобилями.

Также стало известно о направлении дела в суд во Львове об избиении работником ТЦК и СП мужчины.

цены на топливо Львов Львовская область АЗС
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации