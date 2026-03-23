Во Львове за выходные дизтопливо подорожало на 3 гривны: цены на АЗС

АЗС во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 23 марта топливо снова подорожало, но темпы роста различаются в зависимости от сети и вида топлива. Заметнее всего по состоянию на понедельник, 23 марта, существенно прибавили в цене дизель и премиальные позиции. Средняя стоимость дизтоплива в области поднялась сразу на 2,67 грн.

Новини.LIVE расскажет, сколько будет стоить заправить полный бак на АЗС во Львове.

Цены на топливо во Львове 23 марта

Во Львове по состоянию на 23 марта резко изменились цены на топливном рынке. На фото, сделанных во Львове 23 марта, видно, что на "Укрнафте" А-92 продают по 65,99 грн, обычный А-95 — по 68,99 грн, 95 energy — по 71,99 грн, а дизель — по 80,99 грн за литр.

Стела с ценами на АЗС Укрнафта во Львове. Фото: Новости.LIVE

Если сравнивать с расценками на топливо во Львове в пятницу, 20 марта, то А-92 и обычный А-95 не изменились, зато 95 energy подорожал на 3 грн, а дизель также прибавил 3 грн.

На ОККО 23 марта PULLS 100 стоит 84,99 грн, PULLS 95 — 77,99 грн, А-95 Евро — 74,99 грн, PULLS ДТ — 89,99 грн, ДТ Евро — 86,99 грн, газ — 46,99 грн, AdBlue — 47,99 грн.

Цены на топливо во Львове на АЗС "ОККО". Фото: Новости.LIVE

Стоимость топлива во Львовской области 23 марта

Если брать средние цены по Львовской области, то, по данным Минфина, на 23 марта 2026 года наиболее ощутимо подорожало дизельное топливо. Его средняя цена поднялась до 84,63 грн за литр, что на 2,67 грн больше, чем раньше. Это самый большой рост среди всех видов топлива.

Статистика изменений цен на топливо во Львовской области по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

Бензин А-95 премиум также прибавил в цене. Средняя стоимость этого вида топлива в регионе составляет 75,64 грн за литр. За последние два дня А-95 подорожал га 0,67 грн, или 0,889%. Автомобильный газ тоже подорожал. Средняя цена составляет 45,67 грн за литр, то есть за последние двое суток он подорожал на 50 копеек в среднем.

Цены на АЗС во Львовской области на популярных АЗС по состоянию на 23 марта. Фото: скриншот Минфин

А вот обычный бензин А-95 вырос менее заметно. По состоянию на 23 марта его средняя цена на Львовщине зафиксирована на уровне 72,19 грн за литр.

До сих пор без изменений в цене остался бензин А-92. Его средняя стоимость составляет 65,99 грн за литр.

Отметим, что водители несмотря на рост цен на топливо во Львове пока не планируют отказываться от пользования автомобилями.

