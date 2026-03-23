Головна Львів Військовослужбовця ТЦК та СП судитимуть за побиття чоловіка

Військовослужбовця ТЦК та СП судитимуть за побиття чоловіка

Дата публікації: 23 березня 2026 03:32
Військовослужбовця ТЦК та СП судитимуть за побиття чоловіка
Підозрюваний із працівником ДБР. Фото: ДБР

У Львові військовослужбовець Шевченківського РТЦК та СП побив військовозобов'язаного. Справу скерували до суду.

Про це 12 березня повідомили в Теруправлінні ДБР у Львові, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

За даними слідства, група працівників ТЦК та СП зупинила 56-річного чоловіка, щоб перевірити його документи. Між цивільним і військовослужбовцями спалахнув конфікт — один із представників військкомату застосував фізичну силу та завдав військовозобов'язаному сильного удару.

"Працівники ТЦК утримували чоловіка за руки та силоміць посадили до службового автомобіля. При цьому військовослужбовець не ввімкнув портативний відеореєстратор", — зазначили у ДБР.

ВЛК діагностувала в потерпілого перелом бугристості лівої плечової кістки. 

У чому обвинувачують працівника ТЦК та СП

Військовослужбовця, який побив чоловіка, судитимуть за перевищення влади, яке завдало постраждалому травм середньої тяжкості. Максимальне покарання за такий злочин — позбавлення волі на строк до 12 років.

Раніше суд обрав запобіжний захід військовослужбовцю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Чоловіка, який відкрив стрілянину та втручався в дії представників ТЦК, узяли під варту на 60 діб.

Також ми повідомляли, що у Львові судитимуть трьох лікарів. Медики забезпечили понад пів сотні людей фейковими довідками про інвалідність.

суд мобілізація ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

