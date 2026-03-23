Военнослужащего ТЦК и СП будут судить за избиение мужчины

Подозреваемый с работником ГБР.

Во Львове военнослужащий Шевченковского РТЦК и СП избил военнообязанного. Дело направили в суд.

Об этом 12 марта сообщили в Теруправлении ГБР во Львове, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, группа работников ТЦК и СП остановила 56-летнего мужчину, чтобы проверить его документы. Между гражданским и военнослужащими вспыхнул конфликт — один из представителей военкомата применил физическую силу и нанес военнообязанному сильный удар.

"Работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор", — отметили в ГБР.

ВВК диагностировала у пострадавшего перелом бугристости левой плечевой кости.

В чем обвиняют работника ТЦК и СП

Военнослужащего, который избил мужчину, будут судить за превышение власти, причинившее пострадавшему травмы средней тяжести. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее суд избрал меру пресечения военнослужащему Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Мужчину, который открыл стрельбу и вмешивался в действия представителей ТЦК, взяли под стражу на 60 суток.

Также мы сообщали, что во Львове будут судить трех врачей. Медики обеспечили более полусотни людей фейковыми справками об инвалидности.