Военнослужащего ТЦК и СП будут судить за избиение мужчины

Военнослужащего ТЦК и СП будут судить за избиение мужчины

Дата публикации 23 марта 2026 03:32
Подозреваемый с работником ГБР. Фото: ГБР

Во Львове военнослужащий Шевченковского РТЦК и СП избил военнообязанного. Дело направили в суд.

Об этом 12 марта сообщили в Теруправлении ГБР во Львове, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, группа работников ТЦК и СП остановила 56-летнего мужчину, чтобы проверить его документы. Между гражданским и военнослужащими вспыхнул конфликт — один из представителей военкомата применил физическую силу и нанес военнообязанному сильный удар.

"Работники ТЦК удерживали мужчину за руки и силой посадили в служебный автомобиль. При этом военнослужащий не включил портативный видеорегистратор", — отметили в ГБР.

ВВК диагностировала у пострадавшего перелом бугристости левой плечевой кости.

В чем обвиняют работника ТЦК и СП

Военнослужащего, который избил мужчину, будут судить за превышение власти, причинившее пострадавшему травмы средней тяжести. Максимальное наказание за такое преступление — лишение свободы на срок до 12 лет.

Ранее суд избрал меру пресечения военнослужащему Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Мужчину, который открыл стрельбу и вмешивался в действия представителей ТЦК, взяли под стражу на 60 суток.

Также мы сообщали, что во Львове будут судить трех врачей. Медики обеспечили более полусотни людей фейковыми справками об инвалидности.

суд мобилизация ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
