Росія атакувала управління СБУ у Львівській області: є руйнування

Росія атакувала Львів ввечері в середу, 18 березня. Під приціл ворога потрапило Головне Управління СБУ в області, у зв'язку з чим виявили руйнування. Будівлю атакував російський ударний безпілотник типу Shahed.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Новини.LIVE.

"Ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області. Є руйнування. Також у Львові виявляють уламки БпЛА. Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС", — написав Козицький.

Незадовго до цього у Львові лунали вибухи, голова Львівської ОВА повідомив про влучання ударного дрона.

