Россия атаковала управление СБУ во Львовской области: есть разрушения

Россия атаковала Львов вечером в среду, 18 марта. Под прицел врага попало Главное Управление СБУ в области, в связи с чем обнаружили разрушения, обошлось без пострадавших. Здание страна-агрессор атаковала беспилотником.

Об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Новини.LIVE.

"Вражеский беспилотник атаковал Главное Управление СБУ во Львовской области. Есть разрушения", — написал Козицкий, однако детальной информации о последствиях он не предоставил.

Глава Львовской ОВА отметил, что в городе разбросаны обломки беспилотников, и предостерег ни в коем случае не поднимать их из-за угрозы взрыва.

"Также во Львове обнаруживают обломки БпЛА. Если наткнетесь на такую находку, ни в коем случае не подходите — может сдетонировать. Сразу вызывайте полицию и ГСЧС", — призывает Козицкий.

Незадолго до этого во Львове раздавались взрывы, председатель Львовской ОВА сообщил о попадании ударного дрона, предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

По состоянию на 18 марта во Львове снова поднялись цены на топливо, поэтому сейчас заправить машину получается дороже, чем в начале весны. Бензин А-95 и дизель поднялись в цене до 70 грн/литр, а на отдельных АЗС цена может быть еще выше.

Также перед Сиховским районным судом во Львове предстал военнослужащий Военно-медицинского клинического центра Западного региона. Боец стрелял в военных ТЦК, которые мобилизовали его брата.