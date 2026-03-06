Во Львове нашли обломок Кинжала на территории завода — подробности

Во Львове обнаружили часть "Кинжала" на территории завода
Во Львове на территории хлебозавода обнаружили обломок российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". Информация о пострадавших не поступала.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Во Львове обнаружили обломок российской ракеты
На территории "Львовского комбината хлебопродуктов" на улице Б. Хмельницкого, 88, обнаружили обломок аэробаллистической ракеты типа "Кинжал". Специалисты уверяют, что он не представляет опасности.
В целом, по сообщению департамента, днем 5 марта и ночью 6 марта во Львовской области не зафиксировано угроз воздушно-ракетного удара, а сигнал "Воздушная тревога" для населения не объявлялся.
За сутки также не зафиксировано чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и системах жизнеобеспечения.
Удары РФ по Украине
В ночь на 6 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и отдельные попадания.
Особенно пострадал Кривой Рог, где беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.
В результате обстрелов в Днепропетровской области пострадали три человека, среди них 15-летняя девушка. Под огнем оказались Никопольский район, Криворожский район и Синельниковский район.
