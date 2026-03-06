Видео
Во Львове обнаружили часть "Кинжала" на территории завода

Во Львове обнаружили часть "Кинжала" на территории завода

Ua ru
Дата публикации 6 марта 2026 11:44
Во Львове нашли обломок Кинжала на территории завода — подробности
Ракета "Кинжал". Иллюстративное фото: росСМИ

Во Львове на территории хлебозавода обнаружили обломок российской аэробаллистической ракеты "Кинжал". Информация о пострадавших не поступала.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Читайте также:

Во Львове обнаружили обломок российской ракеты

На территории "Львовского комбината хлебопродуктов" на улице Б. Хмельницкого, 88, обнаружили обломок аэробаллистической ракеты типа "Кинжал". Специалисты уверяют, что он не представляет опасности.

В целом, по сообщению департамента, днем 5 марта и ночью 6 марта во Львовской области не зафиксировано угроз воздушно-ракетного удара, а сигнал "Воздушная тревога" для населения не объявлялся.

За сутки также не зафиксировано чрезвычайных происшествий на объектах критической инфраструктуры и системах жизнеобеспечения.

Удары РФ по Украине

В ночь на 6 марта российские войска совершили атаку беспилотниками по территории Украины. Силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили большинство вражеских дронов, однако зафиксированы и отдельные попадания.

Особенно пострадал Кривой Рог, где беспилотники попали в девятиэтажный жилой дом и объект инфраструктуры.

В результате обстрелов в Днепропетровской области пострадали три человека, среди них 15-летняя девушка. Под огнем оказались Никопольский район, Криворожский район и Синельниковский район.

Львов завод ракеты предприятия война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
