У Львові знайшли уламок Кинджалу — що відомо

Ракета "Кинджал". Ілюстративне фото: росЗМІ

У Львові на території хлібозаводу виявили уламок російської аеробалістичної ракети "Кинджал". Інформація щодо постражадлих не надходила.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Реклама

Читайте також:

У Львові виявили уламок російської ракети

На території "Львівського комбінату хлібопродуктів" на вулиці Б. Хмельницького, 88, виявили уламок аеробалістичної ракети типу "Кинджал". Фахівці запевняють, що він не становить небезпеки.

Загалом, за повідомленням департаменту, вдень 5 березня та вночі 6 березня у Львівській області не зафіксовано загроз повітряно-ракетного удару, а сигнал "Повітряна тривога" для населення не оголошувався.

За добу також не зафіксовано надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури та системах життєзабезпечення.

Удари РФ по Україні

У ніч проти 6 березня російські війська здійснили атаку безпілотниками по території України. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили більшість ворожих дронів, проте зафіксовано і окремі влучання.

Особливо постраждав Кривий Ріг, де безпілотники влучили у дев'ятиповерховий житловий будинок та об'єкт інфраструктури.

Внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області постраждали троє людей, серед них 15-річна дівчина. Під вогнем опинилися Нікопольський район, Криворізький район та Синельниківський район.