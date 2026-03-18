Во Львове раздаются взрывы из-за российской атаки "шахедами"

срочная новость

Во Львове прогремел взрыв вечером в среду, 18 марта. Громкие звуки связаны с российской атакой ударными беспилотниками типа Shahed. Сейчас официальной информации со стороны властей относительно взрывов в городе не было. Однако об опасности вражеского удара незадолго до звуков предупреждал мэр Львова Андрей Садовый. Также в городе и ряде районов области объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает корреспондент Новости.LIVE.

Читайте также:

Напомним, что сегодня, 18 марта, российские захватчики нанесли удар по помещению, в котором расположен Территориальный центр комплектования в Сумах. В результате обстрела пострадали местные жители.

Также Россия атаковала железную дорогу в Черниговской области, ударив по тепловозу. А в результате удара РФ по жилому сектору поселка Золочев Богодуховского района Харьковской области пострадали пять человек.

Добавим, что ночью 18 марта Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Из-за этого обнаружили повреждения критической инфраструктуры.