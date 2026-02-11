Видео
Україна
Главная Львов Россияне запустили на Львов две ракеты — Садовый раскрыл детали

Россияне запустили на Львов две ракеты — Садовый раскрыл детали

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 15:34
Обстрел Львова 11 февраля — россияне выпустили две ракеты
Ракета "Кинжал". Фото: СМТР

Российские войска днем 11 февраля выпустили на Львов две ракеты "Кинжал". Противовоздушная оборона обезвредила обе вражеские цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Читайте также:

Обстрел Львова 11 февраля

"Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!" — написал городской голова.

По его словам, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.

Садовый также попросил львовян обращаться на горячую линию города, если они имеют важную информацию.

Обстріл Львова 11 лютого
Скриншот сообщения Андрея Садового

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами. Враг запустил 129 беспилотников.

Так, враг атаковал Богодухов в Харьковской области. В результате попадания в дом, погибли трое детей.

Львов обстрелы Андрей Садовый ПВО ракеты война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
