Обстрел Львова 11 февраля — россияне выпустили две ракеты

Российские войска днем 11 февраля выпустили на Львов две ракеты "Кинжал". Противовоздушная оборона обезвредила обе вражеские цели.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Львова Андрея Садового.

Обстрел Львова 11 февраля

"Около 14:40 в направлении Львова летели два вражеских "Кинжала". Силы ПВО их обезвредили. Это титаническая работа. Спасибо нашим защитникам за защиту!" — написал городской голова.

По его словам, по состоянию на эту минуту информации о разрушениях или пострадавших нет. Городские службы обследуют территорию общины.

Садовый также попросил львовян обращаться на горячую линию города, если они имеют важную информацию.

Напомним, этой ночью россияне атаковали Украину ударными дронами. Враг запустил 129 беспилотников.

Так, враг атаковал Богодухов в Харьковской области. В результате попадания в дом, погибли трое детей.