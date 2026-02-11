Обстріл Львова 11 лютого — росіяни випустили дві ракети

Ракета "Кинжал". Фото: СМТР

Російські війська вдень 11 лютого випустили на Львів дві ракети "Кинджал". Протиповітряна оборона знешкодила обидві ворожі цілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

Обстріл Львова 11 лютого

"Близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі "Кинджали". Сили ППО їх знешкодили. Це титанічна робота. Дякуємо нашим захисникам за захист!" — написав міський голова.

За його словами, станом на цю хвилину інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Садовий також попросив львів'ян звертатися на гарячу лінію міста, якщо вони мають важливу інформацію.

Скриншот допису Андрія Садового

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну ударними дронами. Ворог запустив 129 безпілотників.

Так, ворог атакував Богодухів на Харківщині. Внаслідок влучання у будинок, загинули троє дітей.