Головна Львів У Львові пролунав вибух — у напрямку міста летіла ракета

У Львові пролунав вибух — у напрямку міста летіла ракета

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 14:52
Вибухи у Львові 11 лютого — в місті працює ППО
Дим від вибухів. Ілюстративне фото: кадр з відео

У Львові 11 лютого було чутно вибухи. У місті працює протиповітряна оборона, адже російські війська випустили ракети.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає Новини.LIVE

Вибухи у Львові 11 лютого

Садовий попередив про ракети "Кинжал" в напрямку Львова. Він закликав усім прямувати в укриття. 

Вибухи у Львові 11 лютого
Скриншот допису Андрія Садового

Незадовго міський голова повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.

Обстріл Львова 11 лютого
Скриншот допису Андрія Садового

Напередодні Повітряні сили та моніторингові канали заявляли, що росіяни підняли в повітря три борти МіГ-31К. 

null
Скриншот допису моніторингового каналу

Швидкісні цілі летіли у напрямку Львова та області.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, 11 лютого Росія атакувала будинок на Харківщині. Внаслідок обстрілу є четверо загиблих, серед яких троє дітей.

Загалом, цієї ночі росіяни випустили по Україні 129 ударних безпілотників. Загалом зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях.

Львів вибух обстріли повітряна тривога війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
