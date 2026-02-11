Вибухи у Львові 11 лютого — в місті працює ППО

У Львові пролунав вибух — у напрямку міста летіла ракета
У Львові 11 лютого було чутно вибухи. У місті працює протиповітряна оборона, адже російські війська випустили ракети.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає Новини.LIVE.
Вибухи у Львові 11 лютого
Садовий попередив про ракети "Кинжал" в напрямку Львова. Він закликав усім прямувати в укриття.
Незадовго міський голова повідомив, що в місті працює протиповітряна оборона.
Напередодні Повітряні сили та моніторингові канали заявляли, що росіяни підняли в повітря три борти МіГ-31К.
Швидкісні цілі летіли у напрямку Львова та області.
Нагадаємо, 11 лютого Росія атакувала будинок на Харківщині. Внаслідок обстрілу є четверо загиблих, серед яких троє дітей.
Загалом, цієї ночі росіяни випустили по Україні 129 ударних безпілотників. Загалом зафіксовано влучання 15 ударних безпілотників на восьми локаціях.
