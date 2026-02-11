Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львове прогремел взрыв — в направлении города летела ракета

Во Львове прогремел взрыв — в направлении города летела ракета

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 14:52
Взрывы во Львове 11 февраля — в городе работает ПВО
Дым от взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Во Львове 11 февраля были слышны взрывы. В городе работает противовоздушная оборона, ведь российские войска выпустили ракеты.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Взрывы во Львове 11 февраля

Садовый предупредил о ракетах "Кинжал" в направлении Львова. Он призвал всех направляться в укрытие.

Вибухи у Львові 11 лютого
Скриншот сообщения Андрея Садового

Незадолго городской голова сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.

Обстріл Львова 11 лютого
Скриншот сообщения Андрея Садового

Накануне Воздушные силы и мониторинговые каналы заявляли, что россияне подняли в воздух три борта МиГ-31К.

null
Скриншот сообщения мониторингового канала

Скоростные цели летели в направлении Львова и области.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 11 февраля Россия атаковала дом в Харьковской области. В результате обстрела есть четверо погибших, среди которых трое детей.

В общем, этой ночью россияне выпустили по Украине 129 ударных беспилотников. Всего зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях.

Львов взрыв обстрелы воздушная тревога война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации