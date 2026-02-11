Взрывы во Львове 11 февраля — в городе работает ПВО

Во Львове прогремел взрыв — в направлении города летела ракета
Во Львове 11 февраля были слышны взрывы. В городе работает противовоздушная оборона, ведь российские войска выпустили ракеты.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.
Взрывы во Львове 11 февраля
Садовый предупредил о ракетах "Кинжал" в направлении Львова. Он призвал всех направляться в укрытие.
Незадолго городской голова сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.
Накануне Воздушные силы и мониторинговые каналы заявляли, что россияне подняли в воздух три борта МиГ-31К.
Скоростные цели летели в направлении Львова и области.
Напомним, 11 февраля Россия атаковала дом в Харьковской области. В результате обстрела есть четверо погибших, среди которых трое детей.
В общем, этой ночью россияне выпустили по Украине 129 ударных беспилотников. Всего зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях.
