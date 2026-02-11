Взрывы во Львове 11 февраля — в городе работает ПВО

Дым от взрывов. Иллюстративное фото: кадр из видео

Во Львове 11 февраля были слышны взрывы. В городе работает противовоздушная оборона, ведь российские войска выпустили ракеты.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Взрывы во Львове 11 февраля

Садовый предупредил о ракетах "Кинжал" в направлении Львова. Он призвал всех направляться в укрытие.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Незадолго городской голова сообщил, что в городе работает противовоздушная оборона.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Накануне Воздушные силы и мониторинговые каналы заявляли, что россияне подняли в воздух три борта МиГ-31К.

Скриншот сообщения мониторингового канала

Скоростные цели летели в направлении Львова и области.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Напомним, 11 февраля Россия атаковала дом в Харьковской области. В результате обстрела есть четверо погибших, среди которых трое детей.

В общем, этой ночью россияне выпустили по Украине 129 ударных беспилотников. Всего зафиксировано попадание 15 ударных беспилотников на восьми локациях.