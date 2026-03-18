Главная Львов Во Львове стоимость бензина выросла: дизтопливо подорожало на 1 грн

Во Львове стоимость бензина выросла: дизтопливо подорожало на 1 грн

Дата публикации 18 марта 2026 13:39
Во Львове стоимость бензина выросла: дизтопливо подорожало на 1 грн
Цены на бензин во Львове 18 марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 18 марта 2026 года цены на топливо во Львове остаются высокими. Бензин А-95 и дизель стоят около 70 грн за литр и более. Цены продолжают расти на различных АЗС в городе и области. Сейчас заправить автомобиль во Львове дороже, чем в начале месяца.

Об этом информирует Новини.LIVE в среду, 18 марта.

Цены на топливо во Львове на АЗС UKRNAFTA 18 марта. Фото: Новини.LIVE

Цены на бензин во Львове 18 марта

По состоянию на 18 марта 2026 года на АЗС UKRNAFTA во Львове зафиксированы следующие цены на топливо:

  • А-92 — 65,99 грн/л;
  • А-95 — 68,99 грн/л;
  • А-95+ (Energy) — 71,99 грн/л;
  • Дизельное топливо — 75,99 грн/л.

На табло АЗС видно, что дизтопливо остается самым дорогим среди основных видов топлива. В то же время разница между обычным А-95 и улучшенным вариантом составляет около 3 грн за литр.

Вартість пального у Львові 18 березня
Цены на топливо во Львове на АЗС ОККО 18 марта. Фото: Новини.LIVE

В то же время по состоянию на 18 марта на АЗС OKKO во Львове установлены следующие цены на топливо:

  • Pulls 95 — 75,99 грн/л;
  • А-95 Евро — 72,99 грн/л;
  • Дизельное топливо Евро — 81,99 грн/л;
  • Газ (LPG) — 45,99 грн/л.

Дизельное топливо на этой АЗС является самым дорогим в линейке. В то же время автогаз остается самым доступным вариантом для водителей.

Ціна на пальне у Львові 18 березня
Цены на бензин во Львове на АЗС UPG 18 марта. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 18 марта 2026 года на АЗС UPG во Львове установлены следующие цены на топливо:

  • UPG 100 — 79,90 грн/л;
  • UPG 95 — 72,90 грн/л;
  • А-95 — 69,90 грн/л;
  • Дизельное топливо (Евро) — 82,90 грн/л;
  • UPG DIESEL (премиальный дизель) — 79,90 грн/л;
  • Газ (LPG) — 44,40 грн/л.

Премиальные виды бензина на этой АЗС стоят почти на уровне дизельного топлива. В то же время автогаз традиционно остается самым дешевым вариантом среди всех позиций.

Средние цены на топливо на Львовщине

Ціни на пальне у Львові 18 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Цены на АЗС Львовщины

Ціни на АЗС Львівщини 18 березня
Скриншот цен на топливо/Минфин

Отметим, что в Европе цены на топливо тоже демонстрируют рост. В частности, в Германии и Польше стоимость литра бензина уже превышает 2 евро. К примеру в Берлине на АЗС дизель стоит примерно 2,25 евро за литр (113 грн).

В Украине народные депутаты выражают обеспокоенность подорожанием топлива. Нардеп Нина Южанина предположила, что цены на бензин могут достичь даже 150 гривен за литр.

В ответ на рост цен на бензин и для того, чтобы стабилизировать рынок, в Верховной Раде предложили проект постановления. Он предусматривает меры контроля цен, среди которых — возможное снижение НДС на нефтепродукты.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
