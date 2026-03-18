У Львові вартість бензину зросла: дизпаливо здорожчало на 1 грн
Станом на 18 березня 2026 року ціни на пальне у Львові залишаються високими. Бензин А‑95 та дизель коштують близько 70 грн за літр і більше. Ціни продовжують зростати на різних АЗС у місті та області. Нині заправити автомобіль у Львові дорожче, аніж на початку місяця.
Про це інформує Новини.LIVE у середу, 18 березня.
Ціни на бензин у Львові 18 березня
Станом на 18 березня 2026 року на АЗС UKRNAFTA у Львові зафіксовані такі ціни на пальне:
- А-92 — 65,99 грн/л;
- А-95 — 68,99 грн/л;
- А-95+ (Energy) — 71,99 грн/л;
- Дизельне пальне — 75,99 грн/л.
На табло АЗС видно, що дизпаливо залишається найдорожчим серед основних видів пального. Водночас різниця між звичайним А-95 та покращеним варіантом становить близько 3 грн за літр.
Водночас станом на 18 березня на АЗС OKKO у Львові встановлені такі ціни на пальне:
- Pulls 95 — 75,99 грн/л;
- А-95 Євро — 72,99 грн/л;
- Дизельне пальне Євро — 81,99 грн/л;
- Газ (LPG) — 45,99 грн/л.
Дизельне пальне на цій АЗС є найдорожчим у лінійці. Водночас автогаз залишається найдоступнішим варіантом для водіїв.
Станом на 18 березня 2026 року на АЗС UPG у Львові встановлені такі ціни на пальне:
- UPG 100 — 79,90 грн/л;
- UPG 95 — 72,90 грн/л;
- А-95 — 69,90 грн/л;
- Дизельне пальне (Євро) — 82,90 грн/л;
- UPG DIESEL (преміальний дизель) — 79,90 грн/л;
- Газ (LPG) — 44,40 грн/л.
Преміальні види бензину на цій АЗС коштують майже на рівні дизельного пального. Водночас автогаз традиційно залишається найдешевшим варіантом серед усіх позицій.
Середні ціни на пальне на Львівщині
Ціни на АЗС Львівщини
Зазначимо, що в Європі ціни на пальне теж демонструють зростання. Зокрема, в Німеччині та Польщі вартість літра бензину вже перевищує 2 євро. До прикладу у Берліні на АЗС дизель коштує приблизно 2,25 євро за літр (113 грн).
В Україні народні депутати висловлюють стурбованість подорожчанням пального. Нардепка Ніна Южаніна припустила, що ціни на бензин можуть досягти навіть 150 гривень за літр.
У відповідь на зростання цін на бензин і для того, щоб стабілізувати ринок, у Верховній Раді запропонували проєкт постанови. Він передбачає заходи контролю цін, серед яких — можливе зниження ПДВ на нафтопродукти.
