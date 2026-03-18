Головна Львів У Львові вартість бензину зросла: дизпаливо здорожчало на 1 грн

Дата публікації: 18 березня 2026 13:39
Ціни на бензин у Львові 18 березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 18 березня 2026 року ціни на пальне у Львові залишаються високими. Бензин А‑95 та дизель коштують близько 70 грн за літр і більше. Ціни продовжують зростати на різних АЗС у місті та області. Нині заправити автомобіль у Львові дорожче, аніж на початку місяця.

Про це інформує Новини.LIVE у середу, 18 березня.

Ціни на пальне у Львові на АЗС UKRNAFTA 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Станом на 18 березня 2026 року на АЗС UKRNAFTA у Львові зафіксовані такі ціни на пальне:

  • А-92 — 65,99 грн/л;
  • А-95 — 68,99 грн/л;
  • А-95+ (Energy) — 71,99 грн/л;
  • Дизельне пальне — 75,99 грн/л.

На табло АЗС видно, що дизпаливо залишається найдорожчим серед основних видів пального. Водночас різниця між звичайним А-95 та покращеним варіантом становить близько 3 грн за літр.

Ціни на пальне у Львові на АЗС ОККО 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Водночас станом на 18 березня на АЗС OKKO у Львові встановлені такі ціни на пальне:

  • Pulls 95 — 75,99 грн/л;
  • А-95 Євро — 72,99 грн/л;
  • Дизельне пальне Євро — 81,99 грн/л;
  • Газ (LPG) — 45,99 грн/л.

Дизельне пальне на цій АЗС є найдорожчим у лінійці. Водночас автогаз залишається найдоступнішим варіантом для водіїв.

Ціни на бензин у Львові на АЗС UPG 18 березня. Фото: Новини.LIVE

Станом на 18 березня 2026 року на АЗС UPG у Львові встановлені такі ціни на пальне:

  • UPG 100 — 79,90 грн/л;
  • UPG 95 — 72,90 грн/л;
  • А-95 — 69,90 грн/л;
  • Дизельне пальне (Євро) — 82,90 грн/л;
  • UPG DIESEL (преміальний дизель) — 79,90 грн/л;
  • Газ (LPG) — 44,40 грн/л.

Преміальні види бензину на цій АЗС коштують майже на рівні дизельного пального. Водночас автогаз традиційно залишається найдешевшим варіантом серед усіх позицій.

Середні ціни на пальне на Львівщині

Зазначимо, що в Європі ціни на пальне теж демонструють зростання. Зокрема, в Німеччині та Польщі вартість літра бензину вже перевищує 2 євро. До прикладу у Берліні на АЗС дизель коштує приблизно 2,25 євро за літр (113 грн).

В Україні народні депутати висловлюють стурбованість подорожчанням пального. Нардепка Ніна Южаніна припустила, що ціни на бензин можуть досягти навіть 150 гривень за літр. 

У відповідь на зростання цін на бензин і для того, щоб стабілізувати ринок, у Верховній Раді запропонували проєкт постанови. Він передбачає заходи контролю цін, серед яких — можливе зниження ПДВ на нафтопродукти.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
