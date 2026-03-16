Во Львове прогремел сильный взрыв: загорелся автобус
Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 22:11
Срочная новость
Взрыв во Львове прогремел в понедельник, 16 марта. По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Сейчас зафиксирован масштабный пожар.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram, передает Новини.LIVE.
Читайте также:
"Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет. Детали выясняем",- подчеркнул Садовый.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!
