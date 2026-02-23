В теракте во Львове участвовала сообщница

Теракт во Львове — в полицию позвонила 18-летняя харьковчанка
Во Львове прокурор Назар Маркив сообщил, что вместе с исполнительницей теракта во Львове действовала сообщница с Харьковской области. Она позвонила в полицию и сообщила о якобы краже.
Об этом Назар Маркив сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 23 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Теракт во Львове
"Мы установили личность, которая совершила телефонный звонок, сейчас с ней проводятся следственные действия", — говорит Маркив.
Речь идет о женщине из Харьковской области.
Что известно о сообщнице
Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий, которого цитирует hromadske, сообщил, что сообщнице недавно исполнилось 18 лет. Фигурантка позвонила в полицию в то время, как исполнительница заложила взрывчатку и покинула место теракта. Она сообщила, что неизвестные якобы совершают кражу в магазине.
После взрывов девушку задержали в Харькове и доставили во Львов, где она дала показания.
За вызов полиции сообщнице пообещали заплатить 2 тысячи гривен.
Мера пресечения для исполнительницы теракта во Львове
Во Львове 23 февраля состоялось судебное заседание по делу теракта, который произошел в ночь на 22 февраля. Подозреваемая заявила, что якобы не знала о взрывчатке. В зале суда она попросила прощения за содеянное.
Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля.
Подозреваемая сообщила, что за теракт ей обещали заплатить две тысячи долларов. Она объяснила, что имела долги и искала работу в Telegram.
