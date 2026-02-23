Видео
Україна
Видео

Теракт во Львове — в полицию позвонила 18-летняя харьковчанка

Теракт во Львове — в полицию позвонила 18-летняя харьковчанка

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 22:25
В теракте во Львове участвовала сообщница
Ирина Саветина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове прокурор Назар Маркив сообщил, что вместе с исполнительницей теракта во Львове действовала сообщница с Харьковской области. Она позвонила в полицию и сообщила о якобы краже.

Об этом Назар Маркив сообщил в комментарии журналистам в понедельник, 23 февраля, передает корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

"Мы установили личность, которая совершила телефонный звонок, сейчас с ней проводятся следственные действия", — говорит Маркив.

Речь идет о женщине из Харьковской области.

Что известно о сообщнице

Заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Рудницкий, которого цитирует hromadske, сообщил, что сообщнице недавно исполнилось 18 лет. Фигурантка позвонила в полицию в то время, как исполнительница заложила взрывчатку и покинула место теракта. Она сообщила, что неизвестные якобы совершают кражу в магазине.

После взрывов девушку задержали в Харькове и доставили во Львов, где она дала показания.

За вызов полиции сообщнице пообещали заплатить 2 тысячи гривен.

Мера пресечения для исполнительницы теракта во Львове

Во Львове 23 февраля состоялось судебное заседание по делу теракта, который произошел в ночь на 22 февраля. Подозреваемая заявила, что якобы не знала о взрывчатке. В зале суда она попросила прощения за содеянное.

Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля.

Подозреваемая сообщила, что за теракт ей обещали заплатить две тысячи долларов. Она объяснила, что имела долги и искала работу в Telegram.

