Подозреваемая в совершении теракта во Львове будет под стражей — решение суда

Во Львове в ночь на 22 февраля был совершен террористический акт, в результате которого погибла полицейская и пострадали люди. Подозреваемая в преступлении задержана. Суд избрал ей меру пресечения.

Подозреваемую задержали через несколько часов после теракта. В понедельник, 23 февраля, суд избрал женщине меру пресечения. Она будет находиться под стражей до 22 апреля.

Как отметила в суде подозреваемая, она искала работу в Telegram, где вышла на заказчика теракта — Марка. За совершение преступления он предложил ей вознаграждение в размере 2 тысячи долларов. Женщина отметила, что имела 50 тысяч гривен долга и якобы работала во Львове в офисе.

Подозреваемая рассказала, что взрывное устройство она составляла под руководством куратора по видеосвязи. По словам женщины, Марк оказывал давление на нее и был на связи постоянно. При этом подозреваемая подчеркнула, что якобы не знала о том, что делала именно взрывчатку.

Во время заседания суда отметили, что женщина — уроженка Ровенской области. В течение нескольких месяцев она проживала во Львове по разным адресам, постоянного заработка не имела. Семьи и детей у подозреваемой также нет.

Что известно о теракте во Львове

Взрывы во Львове прогремели в ночь на 22 февраля около 00:30. Теракт произошел в самом центре города. Впоследствии стало известно о многочисленных пострадавших в результате детонации взрывчатки. Кроме того, погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька.

Полиция задержала вероятную исполнительницу преступления через несколько часов после взрывов. Она сбежала на такси в районный центр.

После инцидента во Львов прибыл министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что к преступлению может быть причастна Россия. В то же время глава государства Владимир Зеленский отметил, что разведка получила информацию о подготовке Кремля к подобным терактам в Украине. Президент дал поручение исключить подобные преступления.

Позже Клименко добавил, что правоохранители сорвали подготовку серии резонансных убийств. Он назвал теракт во Львове попыткой врага посеять панику и расшатать внутреннюю ситуацию в Украине.