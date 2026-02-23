Видео
Україна
Видео

Во Львове выбирают меру пресечения подозреваемой в теракте

Во Львове выбирают меру пресечения подозреваемой в теракте

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 16:03
Суд во Львове рассматривает дело подозреваемой в теракте
Подозреваемая в совершении теракта. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в понедельник, 23 февраля, выбирают меру пресечения для подозреваемой в теракте, который произошел в ночь на 22 февраля. В суде она заявила, что не понимала, какие будут последствия.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Марта Байдака из зала суда.

Читайте также:

Теракт во Львове

Подозреваемая в зале суда заявила, что не знала, что закладывала взрывчатку. По ее словам, за содеянное она сожалеет. Женщина отмечает, что не понимала, какими будут последствия.

Она сообщила, что "куратор" вышел на нее за неделю до теракта, который контролировал все через видеозвонок. Подозреваемая утверждает, что узнала о том, что это представитель российских спецслужб, только после задержания.

Женщина в зале суда попросила прощения за содеянное, а также выразила соболезнования всем, кто пострадал.

Что предшествовало

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что в городе произошел теракт, в результате чего есть погибшая и пострадавшие.

Впоследствии в районном центре правоохранители задержали вероятную исполнительницу теракта. Кроме того, стало известно о 25 раненых и гибели 23-летней сотрудницы полиции Виктории Шпильки.

О теракте высказался городской голова Львова Андрей Садовый, который отметил, что это преступление является одним из элементов масштабной стратегии России, направленной на подрыв внутренней безопасности. Также причастность Москвы к теракту подтвердил глава МВД Игорь Клименко.

А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят подобные теракты, как произошло во Львове.

Задержанной инкриминируют совершение террористического акта, приведшего к гибели человека, а также незаконное обращение с оружием. Сообщается, что кураторы из ФСБ пообещали ей 60 тысяч гривен вознаграждения.

Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук после теракта во Львове заявила, что стоит подумать, должны ли в Украине работать анонимные платформы, в частности Telegram.

Депутат Львовского областного совета Иван Зинкевич отметил, что на месте взрывов нашли много металлических элементов. Вероятно, их использовали во взрывчатке, чтобы вызвать максимальный вред людям.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
