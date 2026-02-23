У Львові суд обирає запобіжний захід підозрюваній у теракті

Підозрювана у вчиненні теракту. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у понеділок, 23 лютого, розпочалося судове засідання у справі теракту, який стався у ніч проти 22 лютого. Підозрюваній обирають запобіжний захід.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака із залу суду.

Теракт у Львові

Підозрювана у залі суду заявила, що не знала, що закладала вибухівку. За її словами, за скоєне вона шкодує. Жінка наголошує, що не розуміла, якими будуть наслідки.

Вона повідомила, що "куратор" вийшов на неї за тиждень до теракту, який контролював все через відеодзвінок. Підозрювана стверджує, що дізналася про те, що це представник російських спецслужб, лише після затримання.

Жінка у залі суду попросила вибачення за скоєне, а також висловила співчуття усім, хто постраждав.

Що передувало

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що у місті стався теракт, внаслідок чого є загибла та постраждалі.

Згодом у районному центрі правоохоронці затримали ймовірну виконавицю теракту. Крім того, стало відомо про 25 поранених та загибель 23-річної співробітниці поліції Вікторії Шпильки.

Про теракт висловився міський голова Львова Андрій Садовий, який наголосив, що цей злочин є одним з елементів масштабної стратегії Росії, спрямованої на підрив внутрішньої безпеки. Також причетність Москви до теракту підтвердив глава МВС Ігор Клименко.

А український лідер Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують подібні теракти, як сталося у Львові.

Затриманій інкримінують вчинення терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також незаконне поводження зі зброєю. Повідомляється, що куратори з ФСБ пообіцяли їй 60 тисяч гривень винагороди.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук після теракту у Львові заявила, що варто подумати, чи повинні в Україні працювати анонімні платформи, зокрема Telegram.

Депутат Львівської обласної ради Іван Зінкевич зазначив, що на місці вибухів знайшли багато металевих елементів. Ймовірно, їх використали у вибухівці, аби спричинити максимальної шкоди людям.