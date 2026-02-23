Відео
Теракт у Львові — суд обрав підозрюваній запобіжний захід

Теракт у Львові — суд обрав підозрюваній запобіжний захід

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 16:29
Суд обрав запобіжний захід підозрюваній в теракті у Львові
Підозрювана у вчиненні теракту у Львові. Фото: кадр з відео

Суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні терористичного акту у Львові. Інцидент стався в ніч проти 22 лютого. Внаслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська та постраждали люди.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

Запобіжний захід підозрюваній у вчиненні теракту

Підозрювану затримали через кілька годин після теракту. В понеділок, 23 лютого, суд обрав жінці запобіжний захід. Вона буде перебувати під вартою до 22 квітня.

Як зазначила у суді підозрювана, вона шукала роботу в Telegram, де вийшла на замовника теракту — Марка. За вчинення злочину він запропонував їй винагороду у розмірі 2 тисячі доларів. Жінка зазначила, що мала 50 тисяч гривень боргу й нібито працювала у Львові в офісі.

Підозрювана розповіла, що вибуховий пристрій вона складала під керівництвом куратора по відеозв'язку. За словами жінки, Марк чинив тиск на неї та був на зв'язку постійно. При цьому підозрювана наголосила, що нібито не знала про те, що робила саме вибухівку.

Під час засідання суду зазначили, що жінка — уродженка Рівненської області. Протягом кількох місяців вона проживала у Львові за різними адресами, постійного заробітку не мала. Сім'ї та дітей у підозрюваної також немає.

Що відомо про теракт у Львові

Вибухи у Львові прогриміли в ніч проти 22 лютого близько 00:30. Теракт стався у самому центрі міста. Згодом стало відомо про численних постраждалих внаслідок детонації вибухівки. Крім того, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.

Поліція затримала ймовірну виконавицю злочину через кілька годин після вибухів. Вона втекла на таксі до районного центру.

Після інциденту у Львів прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він заявив, що до злочину може бути причетна Росія. Водночас глава держави Володимир Зеленський зазначив, що розвідка отримала інформацію про підготовку Кремля до схожих терактів в Україні. Президент дав доручення унеможливити подібні злочини.

Пізніше Клименко додав, що правоохоронці зірвали підготовку серії резонансних убивств. Він назвав теракт у Львові спробою ворога посіяти паніку та розхитати внутрішню ситуацію в Україні.

теракт суд Львів підозра злочин
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
