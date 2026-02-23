У справі теракту у Львові була спільниця з Харківщини

Ірина Саветіна. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Прокурор Назар Марків розповів, що із ймовірною виконавицею теракту у Львові Ірина Саветіна діяла неповнолітня спільниця. Відомо, що вона встановила телефонний дзвінок до поліції.

Про це Назар Марків повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 23 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте також:

Теракт у Львові

"Ми встановили особу, яка здійснила телефонний дзвінок, наразі з нею проводяться слідчі дії", — каже Марків.

Йдеться про жінку з Харківської області.

Що відомо про спільницю

Заступник голови Служби безпеки України Іван Рудницький, якого цитує hromadske, повідомив, що спільниці нещодавно виповнилося 18 років. Фігурантка зателефонувала до поліції в той час, як виконавиця заклала вибухівку та покинула місце теракту. Вона повідомила, що невідомі нібито вчиняють крадіжку в магазині.

Після вибухів дівчину затримали в Харкові та доставили до Львова, де вона дала свідчення.

За виклик поліції спільниці пообіцяли заплатити 2 тисячі гривень.

Запобіжний захід для виконавиці теракту у Львові

У Львові 23 лютого відбулося судове засідання у справі теракту, який стався у ніч проти 22 лютого. Підозрювана заявила, що нібито не знала про вибухівку. У залі суду вона попросила вибачення за скоєне.

Суд обрав фігурантці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 квітня.

Підозрювана повідомила, що за теракт їй обіцяли заплатити дві тисячі доларів. Вона пояснила, що мала борги та шукала роботу в Telegram.