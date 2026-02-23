Відео
Головна Львів Підозрювана у теракті в Львові сказала, скільки грошей їй обіцяли

Підозрювана у теракті в Львові сказала, скільки грошей їй обіцяли

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 20:12
Теракт у Львові — підозрювана назвала, скільки грошей їй обіцяла Росія
Підозрювана в теракті у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Підозрювана у теракті у Львові Ірина Саветіна розповіла, скільки грошей їй запропонував куратор. За її словами, йдеться про дві тисячі доларів.

Про це Ірина Саветіна розповіла у залі суду у понеділок, 23 лютого, передає кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Теракт за дві тисячі доларів

Жінка зізналась, що мала борги, тому шукала роботу через Telegram. У месенджері Саветіна знайшла замовника.

За словами підозрюваної, жінка не знала, що збирає вибухівку, а нібито діяла за інструкцією.

"Я робила все по його інструкції", — каже Саветіна.

За скоєне фігурантці обіцяли заплатити дві тисячі доларів. Після вчиненого вона стверджує, що не планувала перетинати кордон.

Теракт у Львові

Потужні вибухи пролунали у місті у ніч проти 22 лютого. На місце одразу прибули правоохоронці.

Згодом стало відомо, що здетонував вибуховий пристрій, внаслідок чого поранення отримали 25 людей, а також загинула співробітниця поліції Вікторія Шпилька. Ймовірну виконавицю злочину затримали. Підозрюваною у теракті є 33-річна мешканка Костополя Рівненської області.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив про причетність Росії до теракту. Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що є підстави вважати, що теракт був виконаний на замовлення РФ.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Росія готує подібні напади на громадян.

А 23 лютого у Львові відбулося судове засідання у справі теракту. Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 квітня.

Автор:
Аркадій Пастула
