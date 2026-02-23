Теракт во Львове — подозреваемая озвучила обещанную сумму

Подозреваемая в теракте во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Ирина Саветина, которую подозревают в теракте во Львове в ночь против 22 февраля, рассказала, сколько денег ей обещал куратор. Речь идет о двух тысячах долларов.

Об этом Ирина Саветина рассказала в зале суда в понедельник, 23 февраля, передает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Теракт за две тысячи долларов

Женщина призналась, что имела долги, поэтому искала работу через Telegram. В мессенджере Саветина нашла заказчика.

По словам подозреваемой, женщина не знала, что собирает взрывчатку, а якобы действовала по инструкции.

"Я делала все по его инструкции", — говорит Саветина.

За содеянное фигурантке обещали заплатить две тысячи долларов. После совершенного она утверждает, что не планировала пересекать границу.

Теракт во Львове

Мощные взрывы прогремели в городе в ночь на 22 февраля. На место сразу прибыли правоохранители.

Впоследствии стало известно, что сдетонировало взрывное устройство, в результате чего ранения получили 25 человек, а также погибла сотрудница полиции Виктория Шпилька. Вероятную исполнительницу преступления задержали. Подозреваемой в теракте является 33-летняя жительница Костополя Ровенской области.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил о причастности России к теракту. Кроме того, министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что есть основания полагать, что теракт был выполнен по заказу РФ.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовит подобные нападения на граждан.

А 23 февраля во Львове состоялось судебное заседание по делу теракта. Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 апреля.