Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов В результате теракта во Львове погиб 31-летний военный

В результате теракта во Львове погиб 31-летний военный

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 11:39
Теракт во Львове — умер еще один пострадавший военный Нацгвардии
Место теракта во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове увеличилось количество жертв теракта, произошедшего в ночь на 22 февраля. В медучреждении умер 31-летний боец Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Еще одна жертва в результате теракта во Львове

Садовый рассказал, что в момент теракта Иосиф Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Военнослужащий помогал создавать безопасный периметр. Однако именно в этот момент произошел второй взрыв.

Йосиф Павлинський
Иосиф Павлинский, который умер в результате теракта во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Иосиф Павлинский был родом из села Баковцы во Львовской области. У него осталась жена и маленькая дочь.

"Искренние соболезнования семье. Община Львова скорбит вместе с вами", — добавил Садовый.

null
Сообщение Садового. Фото: скриншот

Теракт во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели мощные взрывы. Стало известно о теракте. Правоохранители оперативно задержали исполнительницу. Речь идет о 33-летней жительнице Костополя Ровенской области.

Впоследствии Садовый сообщил, что этот теракт стал одним из элементов комплексной российской атаки. Также о причастности России заявил глава МВД Игорь Клименко.

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка была родом с Волыни.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разведка имеет данные о дальнейших планах россиян осуществлять теракты.

А 23 февраля суд избрал меру пресечения подозреваемой в теракте. Она будет находиться под стражей до 22 апреля. Кроме того, фигурантка сообщала, что куратор обещал ей две тысячи долларов.

Известно, что с исполнительницей действовала сообщница из Харьковской области, которая позвонила в полицию и сообщила якобы о краже. Ей объявили подозрение.

теракт смерть Львов взрыв Андрей Садовый
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации