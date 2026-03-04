Теракт во Львове — умер еще один пострадавший военный Нацгвардии

Место теракта во Львове. Фото: УНИАН

Во Львове увеличилось количество жертв теракта, произошедшего в ночь на 22 февраля. В медучреждении умер 31-летний боец Национальной гвардии Украины Иосиф Павлинский.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram в среду, 4 марта, передает Новини.LIVE.

Еще одна жертва в результате теракта во Львове

Садовый рассказал, что в момент теракта Иосиф Павлинский прибыл на место взрыва вместе с другими службами. Военнослужащий помогал создавать безопасный периметр. Однако именно в этот момент произошел второй взрыв.

Иосиф Павлинский, который умер в результате теракта во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Иосиф Павлинский был родом из села Баковцы во Львовской области. У него осталась жена и маленькая дочь.

"Искренние соболезнования семье. Община Львова скорбит вместе с вами", — добавил Садовый.

Сообщение Садового. Фото: скриншот

Теракт во Львове

В ночь на 22 февраля во Львове прогремели мощные взрывы. Стало известно о теракте. Правоохранители оперативно задержали исполнительницу. Речь идет о 33-летней жительнице Костополя Ровенской области.

Впоследствии Садовый сообщил, что этот теракт стал одним из элементов комплексной российской атаки. Также о причастности России заявил глава МВД Игорь Клименко.

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Девушка была родом с Волыни.

А украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что разведка имеет данные о дальнейших планах россиян осуществлять теракты.

А 23 февраля суд избрал меру пресечения подозреваемой в теракте. Она будет находиться под стражей до 22 апреля. Кроме того, фигурантка сообщала, что куратор обещал ей две тысячи долларов.

Известно, что с исполнительницей действовала сообщница из Харьковской области, которая позвонила в полицию и сообщила якобы о краже. Ей объявили подозрение.