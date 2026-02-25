Теракт во Львове — жительнице Харькова объявлено о подозрении за ложный вызов полиции

Место, где произошел теракт во Львове. Фото: Нацполиция

Харьковчанке, которая совершила ложный вызов полиции перед терактом во Львове, сообщено о подозрении. Девушка анонимно позвонила на линию "102" и сообщила о якобы проникновении в магазин.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Итак, 18-летней жительнице Харькова, которая перед терактом в центре Львова позвонила в полицию и предоставила ложную информацию о преступлении, сообщено о подозрении.

Заметим, что анонимный звонок о вымышленном ограблении стал основанием для прибытия полицейских в центр Львова, где уже были заложены взрывные устройства. В результате теракта 22 февраля погибла 23-летняя полицейская, еще более 20 человек получили ранения.

По данным следствия, в январе 2026 года девушка, ища заработок в Telegram, согласилась выполнить задание неустановленных лиц. За деньги она должна была сообщать полиции ложную информацию.

В ночь теракта она анонимно позвонила на "102", заявив об ограблении магазина на ул. Данилишина во Львове. Девушка сообщила, что видит, как неизвестные сломали защитные конструкции и проникли внутрь. На самом деле подозреваемая находилась в Харькове и знала, что информация ложная.

Вызов привел к прибытию правоохранителей на место, где накануне другой человек заложил два самодельных взрывных устройства. По прибытии первого экипажа произошел взрыв, а затем — второй.

Теракт во Львове 22 февраля 2026 года. Фото: Нацполиция

По информации прокуратуры, за телефонный звонок девушке обещали 100 долларов, однако денег она не получила.

Взрывы прогремели в центре Львова около 00:30 22 февраля 2026 года. По данным следствия, самодельные устройства заложила 33-летняя жительница Ровенской области, которая временно проживала во Львове.

Ее оперативно задержали в Старом Самборе и сообщили о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, и незаконном обращении с оружием. Впоследствии, 23 февраля, суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Что известно о теракте во Львове

В воскресенье ночью, 22 февраля, во Львове раздавались мощные взрывы. Как выяснилось, произошел теракт. Первый взрыв прогремел в 00:30. Второй взрыв прогремел около 00:43.

Впоследствии стало известно, что в результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька. Также известно о более чем 20 раненых.

В тот же день, 22 февраля, правоохранителям удалось задержать предполагаемую исполнительницу теракта. Женщину задержали в районном центре.

Уже в понедельник, 23 февраля, суд избрал меру пресечения подозреваемой в совершении террористического акта во Львове. Женщина будет находиться под стражей до 22 апреля.