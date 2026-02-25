Відео
Україна
Головна Львів Теракт у Львові — одній з учасниць повідомлено про підозру

Теракт у Львові — одній з учасниць повідомлено про підозру

Дата публікації: 25 лютого 2026 13:19
Теракт у Львові — харків’янці повідомлено про підозру
Місце, де стався теракт у Львові. Фото: Нацполіція

Харків'янці, яка викликала поліцію для теракту у Львові, повідомлено про підозру. У ніч теракту вона анонімно зателефонувала на "102", заявивши про нібито пограбування магазину.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Офіс генерального прокурора України.

Читайте також:

Теракт у Львові — ще одну підозрювану затримали

Отже, 18-річній мешканці Харкова, яка перед терактом у центрі Львова зателефонувала до поліції та надала неправдиву інформацію про злочин, повідомлено про підозру.

Зауважимо, що анонімний дзвінок про вигадане пограбування став підставою для прибуття поліціянтів у центр Львова, де вже були закладені вибухові пристрої. Унаслідок теракту 22 лютого загинула 23-річна поліціянтка, ще понад 20 людей отримали поранення.

За даними слідства, у січні 2026 року дівчина, шукаючи заробіток у Telegram, погодилася виконати завдання невстановлених осіб. За гроші вона мала повідомляти поліції неправдиву інформацію.

У ніч теракту вона анонімно зателефонувала на "102", заявивши про пограбування магазину на вул. Данилишина у Львові. Дівчина повідомила, що бачить, як невідомі зламали захисні конструкції та проникли всередину. Насправді підозрювана перебувала у Харкові й знала, що інформація неправдива.

Виклик призвів до прибуття правоохоронців на місце, де напередодні інша особа заклала два саморобні вибухові пристрої. Після прибуття першого екіпажу стався вибух, а згодом — другий.

Теракт у Львові 22 лютого
Теракт у Львові 22 лютого 2026 року. Фото: Нацполіція

За інформацією прокуратури, за телефонний дзвінок дівчині обіцяли 100 доларів, проте грошей вона не отримала.

Вибухи пролунали у центрі Львова близько 00:30 22 лютого 2026 року. За даними слідства, саморобні пристрої заклала 33-річна мешканка Рівненської області, яка тимчасово проживала у Львові.

Її оперативно затримали у Старому Самборі та повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, та незаконному поводженні зі зброєю. Згодом, 23 лютого, суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Що відомо про теракт у Львові

У неділю вночі, 22 лютого, у Львові лунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, стався теракт. Перший вибух пролунав о 00:30. Другий вибух прогримів близько 00:43.

Згодом стало відомо, що внаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліціянтка Вікторія Шпилька. Також відомо про більш ніж 20 поранених.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронцям вдалося затримати імовірну виконавицю теракту. Жінку затримали у районному центрі.

Вже у понеділок, 23 лютого, суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вчиненні терористичного акту у Львові. Жінка буде перебувати під вартою до 22 квітня.

теракт Харків Львів вибух Офіс генерального прокурора покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
