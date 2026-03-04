Відео
Україна
Теракт у Львові — у лікарні помер 31-річний військовий НГУ

Теракт у Львові — у лікарні помер 31-річний військовий НГУ

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 11:39
У Львові зросла кількість жертв теракту 22 лютого — у лікарні помер Йосиф Павлинський
Місце теракту у Львові. Фото: УНІАН

У Львові зросла кількість загиблих внаслідок теракту, який стався у ніч проти 22 лютого. У лікарні помер 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram у середу, 4 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Ще одна жертва внаслідок теракту у Львові

Садовий розповів, що у момент теракту Йосиф Павлинський прибув на місце вибуху разом із іншими службами. Військовослужбовець допомагав створювати безпечний периметр. Однак саме в цей момент стався другий вибух.

Йосиф Павлинський
Йосиф Павлинський, який помер внаслідок теракту у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Йосиф Павлинський був родом із села Баківці у Львівській області. У нього залишилася дружина та маленька донька.

"Щирі співчуття родині. Громада Львова сумує разом із вами", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Теракт у Львові

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали потужні вибухи. Стало відомо про теракт. Правоохоронці оперативно затримали виконавицю. Йдеться про 33-річну мешканку Костополя Рівненської області.

Згодом Садовий повідомив, що цей теракт став одним з елементів комплексної російської атаки. Також про причетність Росії заявив очільник МВС Ігор Клименко.

Внаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька. Дівчина була родом з Волині.

А український лідер Володимир Зеленський заявив, що розвідка має дані про подальші плани росіян здійснювати теракти.

А 23 лютого суд обрав запобіжний захід підозрюваній у теракті. Вона буде перебувати під вартою до 22 квітня. Крім того, фігурантка повідомляла, що куратор обіцяв їй дві тисячі доларів.

Відомо, що із виконавицею діяла спільниця з Харківської області, яка зателефонувала до поліції та повідомила нібито про крадіжку. Їй оголосили підозру.

теракт смерть Львів вибух Андрій Садовий
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
