У Львові пролунав сильний вибух: загорівся автобус

Горить автобус у Львові. Фото: ДСНС Львівщини

Вибух у Львові пролунав у понеділок, 16 березня. За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Наразі зафіксовано масштабну пожежу.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вибух у Львові 16 березня

Садовий зауважив, що не йдеться про громадський транспорт. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Наразі деталі зʼясовуються.

У соцмережах також пишуть, що автобус стояв вже довгий час та був закинутим.

Теракт у Львові у лютому

У ніч проти 22 лютого у Львові пролунали сильні вибухи. Згодом стало відомо про теракт.

Відомо, що 33-річна мешканка Костополя Рівненської області заклала вибухівку. За місцем проживання жінки провели обшуки.

Садовий повідомив, що теракт став одним з елементів комплексної російської атаки по Україні. За його словами, противник атакує зсередини. Крім того, причетність Росії підтвердив глава МВС Ігор Клименко.

Внаслідок теракту загинули 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька та 31-річний військовослужбовець Національної гвардії України Йосиф Павлинський.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія планує подібні напади на українців.

Згодом виконавиці теракту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 22 квітня. На судовому засіданні вона повідомила, що мала борги та шукала роботу через Telegram, де їй запропонували дві тисячі доларів.

Крім того, із виконавицею діяла спільниця з Харківщини, яка викликала на місце вибуху правоохоронців. Їй оголосили підозру.