У Львові лунають вибухи через російську атаку "шахедами"

У Львові пролунав вибух ввечері в середу, 18 березня. Гучні звуки пов'язані з роосійською атакою ударними безпілотниками типу Shahed. Наразі офіційної інформації з боку влади щодо вибухів у місті не було. Однак про небезпеку ворожого удару незадовго до звуків попереджав мер Львова Андрій Садовий. Також у місті та низці районів області оголошували повітряну тривогу.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 березня, російські загарбники завдали удару по приміщенню, в якому розташований Територіальний центр комплектування у Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали місцеві жителі.

Також Росія атакувала залізницю в Чернігівській області, вдаривши по тепловозі. А внаслідок удару РФ по житловому сектору селища Золочів Богодухівського району Харківської області постраждали п'ятеро людей.

Додамо, що вночі 18 березня Росія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Через це виявили пошкодження критичної інфраструктури.