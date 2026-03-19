Впали уламки: у Львівській ОВА уточнили наслідки атаки Росії

Впали уламки: у Львівській ОВА уточнили наслідки атаки Росії

Дата публікації: 19 березня 2026 09:52
Рятувальник на місці російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

У Львівській обласній військовій адміністрації уточнили наслідки російського обстрілу міста 18 березня. За уточненою інформацією, близько 22:15 воїни протиповітряної оборони збили дрон.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram у четвер, 19 березня, передає Новини.LIVE.

"За уточненою інформацією, вчора, 18 березня, близько 22:15 наші воїни ППО збили над Львовом ворожий бойовий безпілотник", — зазначив Козицький.

За його словами, уламки безпілотника впали на територію головного Управління СБУ у Львівській області.

Внаслідок цього є руйнування та вибиті вікна. На щастя, люди не постраждали.

Допис Козицького. Фото: скриншот

Зазначимо, гучні вибухи лунали у Львові 18 березня. Російські окупанти запускали ударні дрони типу Shahed.

Згодом Козицький повідомив, що під ударом противника було Управління СБУ. Люди поранення не отримали.

СБУ війна Львів обстріли
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
