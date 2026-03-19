Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Упали обломки: во Львовской ОВА уточнили последствия атаки России

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 09:52
Спасатель на месте российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Во Львовской областной военной администрации уточнили последствия российского обстрела города 18 марта. По уточненной информации, около 22:15 воины противовоздушной обороны сбили дрон.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия российского обстрела Львова 18 марта

"По уточненной информации, вчера, 18 марта, около 22:15 наши воины ПВО сбили над Львовом вражеский боевой беспилотник", — отметил Козицкий.

По его словам, обломки беспилотника упали на территорию главного Управления СБУ во Львовской области.

В результате этого есть разрушения и выбитые окна. К счастью, люди не пострадали.

null
Пост Козицкого. Фото: скриншот

Отметим, громкие взрывы раздавались во Львове 18 марта. Российские оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed.

Впоследствии Козицкий сообщил, что под ударом противника было Управление СБУ. Люди ранения не получили.

СБУ война Львов обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации