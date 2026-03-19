Упали обломки: во Львовской ОВА уточнили последствия атаки России
Во Львовской областной военной администрации уточнили последствия российского обстрела города 18 марта. По уточненной информации, около 22:15 воины противовоздушной обороны сбили дрон.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.
Последствия российского обстрела Львова 18 марта
"По уточненной информации, вчера, 18 марта, около 22:15 наши воины ПВО сбили над Львовом вражеский боевой беспилотник", — отметил Козицкий.
По его словам, обломки беспилотника упали на территорию главного Управления СБУ во Львовской области.
В результате этого есть разрушения и выбитые окна. К счастью, люди не пострадали.
Отметим, громкие взрывы раздавались во Львове 18 марта. Российские оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed.
Впоследствии Козицкий сообщил, что под ударом противника было Управление СБУ. Люди ранения не получили.
Читайте Новини.LIVE!