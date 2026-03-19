Упали обломки: во Львовской ОВА уточнили последствия атаки России

Спасатель на месте российского обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Во Львовской областной военной администрации уточнили последствия российского обстрела города 18 марта. По уточненной информации, около 22:15 воины противовоздушной обороны сбили дрон.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram в четверг, 19 марта, передает Новини.LIVE.

Последствия российского обстрела Львова 18 марта

"По уточненной информации, вчера, 18 марта, около 22:15 наши воины ПВО сбили над Львовом вражеский боевой беспилотник", — отметил Козицкий.

По его словам, обломки беспилотника упали на территорию главного Управления СБУ во Львовской области.

В результате этого есть разрушения и выбитые окна. К счастью, люди не пострадали.

Отметим, громкие взрывы раздавались во Львове 18 марта. Российские оккупанты запускали ударные дроны типа Shahed.

Впоследствии Козицкий сообщил, что под ударом противника было Управление СБУ.