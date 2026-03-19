Во Львове сегодня будут выключать свет для 11 очередей
Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 08:05
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Во Львове в четверг, 19 марта, будут выключать свет для 11 очередей, а одна останется с электроэнергией в течение суток. Меры ограничений вводят в результате российских атак на энергообъекты Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.
Отключение света во Львове 19 марта
Сегодня электроэнергию в городе будут выключать на несколько часов для восьми очередей:
- 1.1 — света не будет с 10:00 по 13:30;
- 1.2 — 13:30-17:00;
- 2.1 — 08:00-10:00;
- 2.2 — 08:00-10:00;
- 3.1 — 13:30-17:00;
- 3.2 — 13:30-17:00;
- 4.1 — 17:00-21:00;
- 4.2 — 17:00-21:00;
- 5.1 — 10:00-13:30;
- 5.2 — 08:00-10:00;
- 6.1 — отключений не будет;
- 6.2 — з 10:00-13:30.
Отметим, 18 марта во Львове прогремел мощный взрыв. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали дроном.
Впоследствии стало известно, что под ударом противника оказалось главное Управление СБУ во Львовской области. К счастью, люди не пострадали.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама