Во Львове сегодня будут выключать свет для 11 очередей

Во Львове сегодня будут выключать свет для 11 очередей

Дата публикации 19 марта 2026 08:05
Энергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во Львове в четверг, 19 марта, будут выключать свет для 11 очередей, а одна останется с электроэнергией в течение суток. Меры ограничений вводят в результате российских атак на энергообъекты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Отключение света во Львове 19 марта

Сегодня электроэнергию в городе будут выключать на несколько часов для восьми очередей:

  • 1.1 — света не будет с 10:00 по 13:30;
  • 1.2 — 13:30-17:00;
  • 2.1 — 08:00-10:00;
  • 2.2 — 08:00-10:00;
  • 3.1 — 13:30-17:00;
  • 3.2 — 13:30-17:00;
  • 4.1 — 17:00-21:00;
  • 4.2 — 17:00-21:00;
  • 5.1 — 10:00-13:30;
  • 5.2 — 08:00-10:00;
  • 6.1 — отключений не будет;
  • 6.2 — з 10:00-13:30.
Відключення світла у Львові 19 березня
Графики отключения света во Львове 19 марта. Фото: Львовоблэнерго

Отметим, 18 марта во Львове прогремел мощный взрыв. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали дроном.

Впоследствии стало известно, что под ударом противника оказалось главное Управление СБУ во Львовской области. К счастью, люди не пострадали.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Аркадий Пастула
