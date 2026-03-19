Во Львове сегодня будут выключать свет для 11 очередей

Во Львове в четверг, 19 марта, будут выключать свет для 11 очередей, а одна останется с электроэнергией в течение суток. Меры ограничений вводят в результате российских атак на энергообъекты Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Львовоблэнерго в Telegram, передает Новини.LIVE.

Отключение света во Львове 19 марта

Сегодня электроэнергию в городе будут выключать на несколько часов для восьми очередей:

1.1 — света не будет с 10:00 по 13:30;

1.2 — 13:30-17:00;

2.1 — 08:00-10:00;

2.2 — 08:00-10:00;

3.1 — 13:30-17:00;

3.2 — 13:30-17:00;

4.1 — 17:00-21:00;

4.2 — 17:00-21:00;

5.1 — 10:00-13:30;

5.2 — 08:00-10:00;

6.1 — отключений не будет;

6.2 — з 10:00-13:30.

Графики отключения света во Львове 19 марта. Фото: Львовоблэнерго

Отметим, 18 марта во Львове прогремел мощный взрыв. Глава ОВА Максим Козицкий сообщил, что россияне атаковали дроном.

Впоследствии стало известно, что под ударом противника оказалось главное Управление СБУ во Львовской области. К счастью, люди не пострадали.