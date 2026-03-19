У Львові сьогодні вимикатимуть світло для 11 черг

Енергетик.

У Львові у четвер, 19 березня, вимикатимуть світло для 11 черг, а одна залишатиметься з електроенергією упродовж доби. Заходи обмежень запроваджують внаслідок російських атак на енергообʼєкти України.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Відключення світла у Львові 19 березня

Сьогодні електроенергію у місті вимикатимуть на декілька годин для вісьмох черг:

1.1 — світла не буде з 10:00 по 13:30;

1.2 — 13:30-17:00;

2.1 — 08:00-10:00;

2.2 — 08:00-10:00;

3.1 — 13:30-17:00;

3.2 — 13:30-17:00;

4.1 — 17:00-21:00;

4.2 — 17:00-21:00;

5.1 — 10:00-13:30;

5.2 — 08:00-10:00;

6.1 — відключень не буде;

6.2 — з 10:00-13:30.

Графіки відключення світла у Львові 19 березня.

Зазначимо, 18 березня у Львові пролунав потужний вибух. Очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували дроном.

Згодом стало відомо, що під ударом противника опинилося головне Управління СБУ у Львівській області. На щастя, люди не постраждали.