У Львові сьогодні вимикатимуть світло для 11 черг

У Львові сьогодні вимикатимуть світло для 11 черг

Дата публікації: 19 березня 2026 08:05
Енергетик. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

У Львові у четвер, 19 березня, вимикатимуть світло для 11 черг, а одна залишатиметься з електроенергією упродовж доби. Заходи обмежень запроваджують внаслідок російських атак на енергообʼєкти України.

Про це повідомила пресслужба Львівобленерго у Telegram, передає Новини.LIVE.

Відключення світла у Львові 19 березня

Сьогодні електроенергію у місті вимикатимуть на декілька годин для вісьмох черг:

  • 1.1 — світла не буде з 10:00 по 13:30;
  • 1.2 — 13:30-17:00;
  • 2.1 — 08:00-10:00;
  • 2.2 —  08:00-10:00;
  • 3.1 — 13:30-17:00;
  • 3.2 — 13:30-17:00;
  • 4.1 — 17:00-21:00;
  • 4.2 — 17:00-21:00;
  • 5.1 — 10:00-13:30;
  • 5.2 — 08:00-10:00;
  • 6.1 — відключень не буде;
  • 6.2 — з 10:00-13:30.
Графіки відключення світла у Львові 19 березня. Фото: Львівобленерго

Зазначимо, 18 березня у Львові пролунав потужний вибух. Очільник ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували дроном.

Згодом стало відомо, що під ударом противника опинилося головне Управління СБУ у Львівській області. На щастя, люди не постраждали.

Львів електроенергія відключення світла графіки відключень світла
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

