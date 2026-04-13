Во Львове на АЗС премиальный А-95 продают по 69,90 грн: цены на топливо

Сегодня, в понедельник 13 апреля, во Львове цены на топливо на ведущих автозаправочных станциях города фактически не изменились. Популярные АЗС оставили цены на топливо фактически на тех же уровнях, что и до выходных.

Цены на АЗС во Львове 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, на автозаправочных станциях Львова зафиксированы свежие цены на топливо. Согласно актуальным данным, ценовая политика различных компаний имеет существенные различия.

Сеть UKRNAFTA

А-92 — 66,90 грн/л

А-95 — 69,90 грн/л

95 Energy — 69,90 грн/л

ДТ — 87,90 грн/л

Сеть ОККО:

Читайте также:

Pulls 100 — 86,90 грн/л

Pulls 95 — 79,90 грн/л

А-95 Евро — 76,90 грн/л

Pulls ДТ — 95,90 грн/л

ДТ Евро — 92,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

AdBlue — 52,90 грн/л

Если сравнивать цены на АЗС во Львове с данными за воскресенье, 12 апреля, то стоимость топлива фактически не изменилась. Наибольший разрыв в ценах сейчас есть на АЗС "БРСМ-нафта", где значительно дешевле продают А-95, А-95+, дизельное топливо и газ.

Как сообщал ранее Новини.LIVE, во Львове хотят пересмотреть тарифы. В частности, могут измениться цены на проезд общественным транспортом.

Также во Львове в очередной раз перенесли судебное заседание по резонансному делу по убийству языковеда Ирины Фарион. Такое решение приняли из-за того, что на заседание не явился адвокат обвиняемого. Дочь убитой считает, что это искусственное затягивание рассмотрения дела.