Во Львове на АЗС премиальный А-95 продают по 69,90 грн: цены на топливо
Сегодня, в понедельник 13 апреля, во Львове цены на топливо на ведущих автозаправочных станциях города фактически не изменились. Популярные АЗС оставили цены на топливо фактически на тех же уровнях, что и до выходных.
Цены на АЗС во Львове 13 апреля
В понедельник, 13 апреля, на автозаправочных станциях Львова зафиксированы свежие цены на топливо. Согласно актуальным данным, ценовая политика различных компаний имеет существенные различия.
Сеть UKRNAFTA
- А-92 — 66,90 грн/л
- А-95 — 69,90 грн/л
- 95 Energy — 69,90 грн/л
- ДТ — 87,90 грн/л
Сеть ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн/л
- Pulls 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Евро — 76,90 грн/л
- Pulls ДТ — 95,90 грн/л
- ДТ Евро — 92,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
- AdBlue — 52,90 грн/л
Если сравнивать цены на АЗС во Львове с данными за воскресенье, 12 апреля, то стоимость топлива фактически не изменилась. Наибольший разрыв в ценах сейчас есть на АЗС "БРСМ-нафта", где значительно дешевле продают А-95, А-95+, дизельное топливо и газ.
