У Львові на АЗС преміальний А-95 продають по 69,90 грн: ціни на пальне

АЗС у Львові.

Сьогодні, у понеділок 13 квітня, у Львові ціни на пальне на провідних автозаправних станціях міста фактично не змінилися. Популярні АЗС залишили ціни на паливо фактично на тих же рівнях, що й до вихідних.

Ціни на АЗС у Львові 13 квітня

У понеділок, 13 квітня, на автозаправних станціях Львова зафіксовано свіжі ціни на пальне. Згідно з актуальними даними, цінова політика різних компаній має суттєві відмінності.

Мережа UKRNAFTA

А-92 — 66,90 грн/л

А-95 — 69,90 грн/л

95 Energy — 69,90 грн/л

ДП — 87,90 грн/л

Мережа ОККО:

Pulls 100 — 86,90 грн/л

Pulls 95 — 79,90 грн/л

А-95 Євро — 76,90 грн/л

Pulls ДП — 95,90 грн/л

ДП Євро — 92,90 грн/л

Газ — 49,90 грн/л

AdBlue — 52,90 грн/л

Якщо порівнювати ціни на АЗС у Львові з даними за неділю, 12 квітня, то вартість палива фактично не змінилася. Найбільший розрив у цінах наразі є на АЗС "БРСМ-нафта", де значно дешевше продають А-95, А-95+, дизельне паливо та газ.

