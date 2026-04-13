У Львові на АЗС преміальний А-95 продають по 69,90 грн: ціни на пальне
Сьогодні, у понеділок 13 квітня, у Львові ціни на пальне на провідних автозаправних станціях міста фактично не змінилися. Популярні АЗС залишили ціни на паливо фактично на тих же рівнях, що й до вихідних.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Ціни на АЗС у Львові 13 квітня
У понеділок, 13 квітня, на автозаправних станціях Львова зафіксовано свіжі ціни на пальне. Згідно з актуальними даними, цінова політика різних компаній має суттєві відмінності.
Мережа UKRNAFTA
- А-92 — 66,90 грн/л
- А-95 — 69,90 грн/л
- 95 Energy — 69,90 грн/л
- ДП — 87,90 грн/л
Мережа ОККО:
- Pulls 100 — 86,90 грн/л
- Pulls 95 — 79,90 грн/л
- А-95 Євро — 76,90 грн/л
- Pulls ДП — 95,90 грн/л
- ДП Євро — 92,90 грн/л
- Газ — 49,90 грн/л
- AdBlue — 52,90 грн/л
Якщо порівнювати ціни на АЗС у Львові з даними за неділю, 12 квітня, то вартість палива фактично не змінилася. Найбільший розрив у цінах наразі є на АЗС "БРСМ-нафта", де значно дешевше продають А-95, А-95+, дизельне паливо та газ.
