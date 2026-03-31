Во Львове на АЗС продают дизель по 90,99: цены на заправках

Во Львове на АЗС продают дизель по 90,99: цены на заправках

Дата публикации 31 марта 2026 09:32
Стела с ценами на АЗС "ОККО" во Львове 31 марта. Фото: Новости.LIVE

Во Львове по состоянию на 31 марта на заправках, резких скачков цен не зафиксировано. Если сравнивать с данными по Львовской области за 30 марта, стоимость топлива на UKRNAFTA и ОККО за сутки не изменилась.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива во Львове 31 марта

На львовских автозаправках в конце марта сохранялся заметный разрыв в стоимости бензина, дизеля и автогаза в зависимости от сети.

Ціни на АЗС у Львові
Цены на АЗС во Львове на АЗС UKRNAFTA 31 марта. Фото: Новини.LIVE

По зафиксированным 31 марта ценникам, на UKRNAFTA были такие цены:

  • А-92 — 65,99 грн/л
  • А-95 — 68,99 грн/л
  • А-95+ — 71,99 грн/л
  • ДТ — 81,99 грн/л
АЗС у Львові ціни на паливо
Цены на АЗС "ОККО" во Львове 31 марта. Фото: Новини.LIVE

На ОККО 31 марта зафиксировали такие цены:

Читайте также:
  • Pulls 95 — 77,99 грн/л
  • А-95 Евро — 74,99 грн/л
  • Pulls ДТ — 90,99 грн/л
  • ДТ Евро — 87,99 грн/л
  • Газ — 47,99 грн/л

В то же время, если сравнивать с показателями за вчера, 30 марта, то топливо не изменилось в цене. Дешевле всего дизель продавали на АЗС UKRNAFTA, а самые дорогие предложения на этот вид топлива выставили SOCAR, WOG и OKKO.

Самым дешевым видом топлива на рынке сейчас является А-92, но его пока предлагает только UKRNAFTA по 65,99 грн за литр. А-95 дешевле всего продавали вчера на AMIC по 67,99, а дороже всего придется платить водителям за него на АЗС по 74,99 на SOCAR, WOG и OKKO.

Премиальный А-95+ эти же три сети продавали 30 марта по 77,99. Дешевле всех выставил цену на него АЗС AMIC.

Цены на АЗС во Львовской области по состоянию на 30 марта. Фото: скриншот

Газ на АЗС во Львовской области вчера стоил от 45,49 грн до 47,99 грн за литр.

Журналисты Новини.LIVE сообщали, как изменились цены на крупы во Львове. Дефицита на полках магазинов города нет, однако, ценники на популярные виды зерновых стремительно меняют.

Также известно, сколько будут платить львовяне за коммунальные услуги во Львове с 1 апреля. Известно, будет ли подорожание цен на транспорт, водоснабжение, газ и электроэнергию.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
