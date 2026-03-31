Головна Львів У Львові на АЗС продають дизель по 90,99: ціни на заправках

У Львові на АЗС продають дизель по 90,99: ціни на заправках

Дата публікації: 31 березня 2026 09:32
У Львові на АЗС продають дизель по 90,99: ціни на заправках
Стела з цінами на АЗС "ОККО" у Львові 31 березня. Фото: Новини.LIVE

У Львові станом на 31 березня на заправках, різких стрибків цін не зафіксовано. Якщо порівнювати з даними по Львівській області за 30 березня, вартість пального на UKRNAFTA та ОККО за добу не змінилася.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість палива у Львові 31 березня

На львівських автозаправках наприкінці березня зберігався помітний розрив у вартості бензину, дизеля та автогазу залежно від мережі.

Ціни на АЗС у Львові
Ціни на АЗС у Львові на АЗС UKRNAFTA 31 березня. Фото: Новини.LIVE

За зафіксованими 31 березня цінниками, на UKRNAFTA були такі ціни:

  • А-92 — 65,99 грн/л
  • А-95 — 68,99 грн/л
  • А-95+ — 71,99 грн/л
  • ДП — 81,99 грн/л
АЗС у Львові ціни на паливо
Ціни на АЗС "ОККО" у Львові 31 березня. Фото: Новини.LIVE

На ОККО 31 березня зафіксували такі ціни:

  • Pulls 95 — 77,99 грн/л
  • А-95 Євро — 74,99 грн/л
  • Pulls ДП — 90,99 грн/л
  • ДП Євро — 87,99 грн/л
  • Газ — 47,99 грн/л

Водночас, якщо порівнювати з показниками за вчора, 30 березня, то пальне не змінилося в ціні. Найдешевше дизель продавали на АЗС UKRNAFTA, а найдорожчі пропозиції на цей вид палива виставили SOCAR, WOG та OKKO.

Найдешевшим видом палива на ринку зараз є А-92, але його наразі пропонує лише UKRNAFTA по 65,99 грн за літр. А-95 найдешевше продавали вчора на AMIC по 67,99, а найдорожче доведеться платити водіям за нього на АЗС по 74,99 на SOCAR, WOG та OKKO.

Преміальний А-95+ ці ж три мережі продавали 30 березня по 77,99. Дешевше за всіх виставив ціну на нього АЗС AMIC.

null
Ціни на АЗС у Львівській області станом на 30 березня. Фото: скриншот

Газ на АЗС у Львівській області вчора коштував від 45,49 грн до 47,99 грн за літр.

Журналісти Новини.LIVE повідомляли, як змінилися ціни на крупи у Львові. Дефіциту на полицях магазинів міста немає, проте, цінники на популярні види зернових стрімко змінюють.

Також відомо, скільки платитимуть львів'яни за комунальні послуги у Львові з 1 квітня. Відомо, чи буде здорожчання цін на транспорт, водопостачання, газ та електроенергію.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
