У Львові на АЗС продають дизель по 90,99: ціни на заправках

Стела з цінами на АЗС "ОККО" у Львові 31 березня. Фото: Новини.LIVE

У Львові станом на 31 березня на заправках, різких стрибків цін не зафіксовано. Якщо порівнювати з даними по Львівській області за 30 березня, вартість пального на UKRNAFTA та ОККО за добу не змінилася.

Вартість палива у Львові 31 березня

На львівських автозаправках наприкінці березня зберігався помітний розрив у вартості бензину, дизеля та автогазу залежно від мережі.

Ціни на АЗС у Львові на АЗС UKRNAFTA 31 березня.

За зафіксованими 31 березня цінниками, на UKRNAFTA були такі ціни:

А-92 — 65,99 грн/л

А-95 — 68,99 грн/л

А-95+ — 71,99 грн/л

ДП — 81,99 грн/л

Ціни на АЗС "ОККО" у Львові 31 березня.

На ОККО 31 березня зафіксували такі ціни:

Pulls 95 — 77,99 грн/л

А-95 Євро — 74,99 грн/л

Pulls ДП — 90,99 грн/л

ДП Євро — 87,99 грн/л

Газ — 47,99 грн/л

Водночас, якщо порівнювати з показниками за вчора, 30 березня, то пальне не змінилося в ціні. Найдешевше дизель продавали на АЗС UKRNAFTA, а найдорожчі пропозиції на цей вид палива виставили SOCAR, WOG та OKKO.

Найдешевшим видом палива на ринку зараз є А-92, але його наразі пропонує лише UKRNAFTA по 65,99 грн за літр. А-95 найдешевше продавали вчора на AMIC по 67,99, а найдорожче доведеться платити водіям за нього на АЗС по 74,99 на SOCAR, WOG та OKKO.

Преміальний А-95+ ці ж три мережі продавали 30 березня по 77,99. Дешевше за всіх виставив ціну на нього АЗС AMIC.

Ціни на АЗС у Львівській області станом на 30 березня.

Газ на АЗС у Львівській області вчора коштував від 45,49 грн до 47,99 грн за літр.

