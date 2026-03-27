Гречка по 73 грн та макарони по 109 грн: ціни на крупи у Львові

У Львові ціни на крупи коливаються у різних магазинах. Зокрема, в середньому гречка коштує 73 грн за кг, а рис — по 67-74 грн. Водночас дефіциту у місті немає.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака у пʼятницю, 27 березня.

Гречку можна знайти навіть по 56 грн, однак її швидко розкуповують. Вартість на довгозернистий рис у великих упаковках сягає до 165 грн.

Ціни на макарони різні — від 42 до 109 грн. Борошно в середньому коштує 30-60 грн, спеціалізоване дорожче. Водночас на товари діють акції, внаслідок чого деякі позиції дешевшають, але полиці місцями порожні.

В цілому вартість залежить від конкретної мережі та бренду, проте більшість товарів є в наявності.

Як писали Новини.LIVE, у Львові залишається висока вартість на пальне. Зокрема, за дизель доведеться віддати у середньому 84,96 грн/л. Ціна бензину А-95 наразі близько 72,19 грн.

А у ДБР повідомляли про завершення досудового розслідування щодо посадовця Львівського обласного ТЦК, який не задекларував майно на майже 8 мільйонів гривень. Обвинувальний акт скерували до суду.